Genoa-Juventus è una gara che si preannuncia molto delicata per i padroni di casa. I rossoblu infatti sono reduci dalla sconfitta patita nel derby contro la Sampdoria e sono staccati di 3 punti dal Cagliari che occupa la quartultima posizione e sarebbe quindi la prima squadra salva. La formazione guidata da Blessin ha quindi l’obbligo di puntare al successo per poi giocarsi il proprio destino nei 2 ultimi turni quando dovrà affrontare la trasferta di Napoli e l’impegno casalingo contro il Bologna.

Gli ospiti invece occupano la quarta piazza con solo un punto di distacco dal Napoli terzo e nell’ultimo turno hanno superato il Venezia per 2 a 1.

I bianconeri hanno perso quasi del tutto le speranze di vincere lo scudetto e hanno conquistato matematicamente il diritto a disputare la prossima edizione della Champions League. Questa cosa potrebbe portare la Juventus ad affronteranno la trasferta in Liguria con meno stimoli degli avversari di giornata.

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus, in programma venerdì 6 maggio alle ore 21:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, valida per la 36^ giornata della Serie A 2021/2022, sono condizionate da numerose assenze che colpiscono gli organici a disposizione di Blessin e Allegri.

Qui Genoa

Il Genoa dovrebbe giocare affidandosi al 4-2-3-1 e con Sirigu a protezione dei pali della propria porta

In difesa ci sono i principali problemi per il tecnico Blessin che deve rinunciare agli acciaccati Cambiaso, Vanheusden e Czyborra.

I titolari dovrebbero quindi essere Ostigard e Bani al centro con Frendrup a destra e Vasquez a sinistra.

A centrocampo sarà assente Rovella e Sturaro e Badelj sembrano in vantaggio nei ballottaggi con Melegoni e Galdames.

Nel reparto avanzato tutti i giocatori sono disponibili e c’è ampia possibilità di scelta. Come riferimento avanzato Destro è favorito su Piccoli, mentre sulla linea dei trequartisti dovrebbero giocare Ekuban, Amiri e Portanova con Yeboah a disposizione in panchina.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi a specchio utilizzando quindi il 4-2-3-1 e con Szczesny nel ruolo di estremo difensore titolare.

Nel reparto arretrato non sarà della partita De Sciglio, alle prese con alcuni problemi fisici. In posizione centrale Bonucci e de Ligt dovrebbero essere preferiti a Chiellini e Rugani, mentre sulle fasce laterali dovrebbero partire dal primo minuto Danilo e Luca Pellegrini.

In mediana risultano indisponibili Locatelli e Mckennie per cui ci sono 3 giocatori per 2 posti da titolare che dovrebbero essere a carico di Zakaria e Rabiot con Arthur in panchina.

In attacco Chiesa e Kajo Jorge hanno terminato anzitempo la stagione e Cuadrado non sembra ancora pronto per la convocazione. Morata sembra destinato a partire tra le riserve per lasciare posto a Vlahovic come riferimento avanzato, mentre alle spalle del serbo spazio a Bernardeschi, Dybala e Kean.

Probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. A disposizione: Semper, Marchetti, Hefti, Criscito, Masiello, Gudmundsson, Ghiglione, Melegoni, Galdames, Piccoli, Yeboah.

Allenatore: Blessin.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Luca Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Kean; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Arthur, Soulè, Miretti, Morata. Allenatore: Allegri.