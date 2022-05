La Juventus potrebbe decidere di rinforzarsi nel calciomercato estivo investendo soprattutto in giovani di qualità. La società bianconera potrebbe proseguire la strategia di mercato utilizzata nelle ultime stagioni con l'acquisto di giocatori già pronti per il presente ma che possano rappresentare anche il futuro della società bianconera. Si cercherà anche giocatori italiani, non è un caso si parli dell'interesse per Niccolò Zaniolo della Roma e per Giacomo Raspadori del Sassuolo. Per il centrocampo invece l'eccezione dal punto di vista anagrafico potrebbe essere Jorginho, nazionale italiano ma che compirà a dicembre 31 anni.

Per la difesa invece si cercano giovani importanti anche per le fasce difensive. Potrebbe partire Alex Sandro, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2023. Il brasiliano potrebbe lasciare Torino per circa 10 milioni di euro. Somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di Destiny Udogie, uno dei migliori giovani italiani del campionato. Prestazioni importanti per la nazionale under 21 con l'Udinese, il ventenne è in prestito all'Udinese ma il suo cartellino è di proprietà del Verona. Di conseguenza la Juventus dovrà trattare con la società veneta per l'acquisto del giocatore.

Possibile rinforzo come terzino Udogie

Il terzino sinistro è attualmente in prestito all'Udinese ma il suo cartellino è del Verona. In questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore importante nonostante la giovane età. A vent'anni è uno dei migliori giovani del calcio italiano, nazionale under 21 italiano. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 32 match nel campionato italiano segnando 4 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 2 match in Coppa Italia. Potrebbe essere acquistato e diventare inizialmente la riserva di Luca Pellegrini.

I miglioramenti avuti in questa stagione potrebbero però agevolarlo già dalla stagione 2022-2023 in un ruolo da titolare nella Juventus. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, somma che potrebbe arrivare dalle cessione di Alex Sandro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe vendere non solo Alex Sandro ma anche altri giocatori importanti. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Arthur Melo e Aaron Ramsey, che potrebbero aggiungersi a Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. In questo momento l'unico certo di una partenza a giugno è l'argentino, con la Juventus che ha già confermato il mancato prolungamento di contratto in scadenza a fine stagione. Da valutare anche il futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid, e di Moise Kean.