La Juventus dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia è pronta a chiudere la stagione in campionato nel migliore dei modi, in particolare vuole conquistare il quarto posto, utile per la partecipazione alla Champions League. Un traguardo importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico, in quanto la massima competizione europea garantirebbe importanti ricavi: si parla di circa 30 milioni di euro senza contare quelli garantiti dalla vendita dei biglietti da stadio e dalle sponsorizzazioni.

Qualificarsi alla Champions League sarà importante anche per il mercato, considerando il fatto che la Juventus dovrà rinforzarsi soprattutto a centrocampo, il settore che ha avuto più problematiche in questa stagione.

Dovrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche una mezzala d'inserimento, che possa garantire gol e assist.

Un profilo accostato con insistenza ai bianconeri è quello di Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio però rimane una "bottega gara" e tuttora valuta il suo giocatore non meno di 70 milioni di euro. Somma che la Juventus non vorrebbe investire in cash, anche perché a gennaio ha già investito più di 75 milioni di euro per Dusan Vlahovic. Il club bianconero potrebbe offrire un giocatore per diminuire l'esborso monetario: in tal senso il tecnico della Lazio gradirebbe il giovane centrocampista Nicolò Fagioli.

Il tecnico della Sarri gradirebbe Fagioli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Sarri vorrebbe Nicolò Fagioli nell'eventualità in cui Sergej Milinkovic-Savic dovesse trasferirsi alla Juventus nel Calciomercato estivo.

Il centrocampista classe 2001 - di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito alla Cremonese in Serie B - ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro, di conseguenza la società bianconera dovrebbe aggiungere anche una somma cash di circa 60 milioni di euro per arrivare al serbo.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per acquistare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Fra quelli che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe già un'intesa di massima fra la società bianconera e il giocatore sulla base di un ingaggio da circa 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.