Uno dei tormentoni di mercato degli scorsi anni è stato quello del possibile passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona. Una trattativa confermata da più parti, ma alla fine il Toro è rimasto all'Inter e nella stagione appena conclusa ha realizzato il record di gol personali in un'unica annata con la maglia nerazzurra. Il giocatore ha preso sulle proprie spalle la squadra, portandola alla conquista della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, sfiorando anche il trionfo in campionato. Una trattativa che potrebbe tornare in auge tra qualche mese visto che i catalani avrebbero messo nuovamente gli occhi sull'attaccante argentino, essendo alla ricerca di un rinforzo importante in attacco.

Il Barcellona vuole Lautaro Martinez

L'annata di Lautaro Martinez è stata sicuramente positiva, con record di gol con la maglia dell'Inter in campionato, avendo realizzato ventuno reti, a fronte di un gol in Champions League, e che gol all'Anfield Road in casa del Liverpool, oltre a due gol segnati in Coppa Italia. Numeri importanti, che hanno portato il Barcellona a tornare alla carica per il Toro. I blaugrana, infatti, sono alla ricerca di un rinforzo notevole in attacco ma la pista Robert Lewandowski è molto complessa. L'attaccante argentino è stato ad un passo dai catalani già nel 2020, ma il Covid ha cambiato la storia recente, con il giocatore che alla fine è rimasto a Milano e nei mesi scorsi ha rinnovato il proprio contratto fino a giugno 2026 a 6 milioni di euro a stagione più bonus.

Un rinnovo che ha portato anche alla rimozione della clausola rescissoria da 111 milioni di euro, valida solo per l'estero, che invece il Barça sembrava pronto ad esercitare proprio due anni fa. Ora l'Inter ha una posizione di forza in sede di trattativa e Lautaro non ha alcuna intenzione di forzare la mano per andare via, tanto che la compagna Agustina è pronta ad aprire un ristorante a Milano.

La palla, dunque, è nei piedi del club nerazzurro, che deciderà se imbastire o meno la trattativa con il Barcellona.

L'offerta del Barça

I numeri testimoniano la crescita avuta da Lautaro Martinez, che in questa stagione ha dimostrato di avere la maturità necessaria per prendersi l'Inter sulle spalle dopo l'addio di Romelu Lukaku.

Proprio per questo motivo il Barcellona sarebbe pronto a tutto per cercare di convincere la società nerazzurra a privarsene. I blaugrana vorrebbero mettere sul piatto i cartellini di Memphis Depay e Miralem Pjanic, più un ricco conguaglio economico, vicino ai 50 milioni di euro. Bisognerà vedere se basterà per convincere l'Inter o se il Toro sarà considerazione incedibile dal club meneghino, a prescindere dalla proposta fatta.