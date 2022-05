Terminato il campionato con la delusione per la mancata vittoria dello scudetto, l'Inter ha cominciato a lavorare in vista della prossima stagione con l'obiettivo di tornare sul tetto d'Italia, che vorrebbe dire anche la seconda stella sulla maglia, visto che si tratterebbe del ventesimo scudetto della propria storia. In questo senso, ieri c'è stato un vertice importante tra il presidente, Steven Zhang, i dirigenti e il tecnico, Simone Inzaghi. Per l'allenatore pronto il prolungamento il contratto di un anno, fino a giugno 2024, con opzione per il 2025.

L'allenatore, inoltre, avrebbe ricevuto garanzie anche su una rosa altamente competitiva.

Le richieste di Inzaghi

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, nel vertice avuto ieri con i dirigenti e il presidente, Steven Zhang, ha avuto le dovute garanzie sul come sarà rinforzata la rosa la prossima stagione. Una delle priorità andrà all'attacco, dove il primo rinforzo designato sembra essere Paulo Dybala, con l'annuncio che potrebbe arrivare anche entro la settimana prossima. Con la Joya ci sarebbe una bozza di accordo per un contratto triennale, fino a giugno 2025, con opzione per il quarto anno, a 6 milioni di euro a stagione più bonus.

In questo modo sarebbe sistemato l'attacco, almeno per quanto riguarda il tandem titolare, visto che Inzaghi sarebbe pronto a puntare sulla La-Dy, cioè Lautaro Martinez e Dybala, con il Toro che è stato dichiarato incedibile dalla società nerazzurra e si farà di tutto per non cederlo, a meno che non arrivi una proposta superiore agli 80 milioni di euro in sede.

In avanti arriverà anche un rinforzo di peso, che potrebbe essere Gianluca Scamacca, in prestito con obbligo di riscatto, ma occhio alla vicenda Lukaku, che continua a premere per tornare a Milano (ma in questo caso si tratta di un'operazione molto complessa ed estremamente difficile).

In difesa il rinforzo designato pare essere Gleison Bremer, e a fargli posto dovrebbe essere Stefan De Vrij, che ha estimatori in Premier League, ma non è da escludere neanche l'addio di Alessandro Bastoni, valutato 60 milioni.

In mezzo al campo si cercano le alternative di valore al trio titolare. Il vice Brozovic potrebbe essere Asllani, ma occhio anche a Lucas Torreira, valutato dall'Arsenal poco meno di 15 milioni di euro.

La nuova Inter

L'Inter ripartirà dallo stesso scacchiere tattico di questa stagione, basata sempre sul 3-5-2. Occhio anche alla posizione di Denzel Dumfries, e in caso di cessione dell'olandese, che piace al Bayern Monaco e viene valutato 40 milioni di euro, l'obiettivo potrebbe essere Molina, valutato dall'Udinese tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Inter (3-5-2): Handanovic (Onana); Skriniar, Bremer, Bastoni; Dumfries (Molina), Barella (Torreira), Brozovic (Asllani), Calhanoglu (Mkhitaryan), Perisic (Gosens); Lautaro, Dybala (Scamacca).