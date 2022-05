A stagione appena conclusa, la Lazio è già al lavoro per mettere a segno i primi colpi di mercato richiesti dall'allenatore Maurizio Sarri.

Oltre alla necessità di rivoluzionare il reparto arretrato, dal portiere ai difensori centrali, la squadra biancoceleste è da tempo alla ricerca di un vice-Immobile. I nomi che circolano dei possibili candidati al ruolo sono quelli di Mertens e Caputo, ma nelle ultime ore sembra che la Lazio sembra sia intenzionata a riscattare Jovane Cabral dopo le ultime convincenti prestazioni contro Juventus e Verona, dove ha trovato anche il primo gol stagionale.

Sarri sogna Mertens, piace anche Caputo

In cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri c'è Dries Mertens. Il belga è in scadenza di contratto con il Napoli, dal quale attende ancora una proposta di rinnovo, che tarda ad arrivare. La Lazio potrebbe approfittarne, proponendogli un contratto biennale da 1,5/2 milioni a stagione. Mertens in biancoceleste ritroverebbe il suo mentore Sarri, con il quale a Napoli disputò una delle sue migliori stagioni nel 2016/2017, mettendo a segno 34 gol tra campionato e coppe.

In alternativa a Mertens, a Sarri piace molto anche il centravanti della Sampdoria Ciccio Caputo, autore di 11 gol nella stagione appena terminata. La Lazio avrebbe già trovato un accordo di massima con il giocatore, ma la pista potrebbe complicarsi a causa delle richieste della Samp, che vorrebbe 3 milioni per il suo cartellino, mentre Lotito non sembra intenzionato ad andare oltre a 1,5 milioni.

Possibile riscatto per Jovane Cabral

Nelle ultime ora sembra essere in risalita il nome di Jovane Cabral per ricoprire ancora il ruolo di vice-Immobile. Il capoverdiano era arrivato a Roma nel mercato di gennaio, ma fino alle ultime due partite di campionato aveva avuto pochissimo spazio. Poi, a causa dell'infortunio di Ciro Immobile, che lo ha costretto a saltare Juventus e Verona, è arrivata la svolta: titolare allo Juventus Stadium nel pareggio per 2-2, e poi nuovamente titolare nell'ultimo match contro l'Hellas Verona dove ha trovato anche il primo gol stagionale, a coronare un'ottima prestazione.

La Lazio potrebbe riscattarlo dallo Sporting Lisbona per 4-5 milioni di euro, cifra che per quanto visto il giocatore sembra pienamente valere.

Lazio, gli altri nomi per l'attacco

Altri nomi che si sono fatti per il reparto offensivo della Lazio sono quelli di Benjamin Bourigeaud, 28enne del Rennes, autore di 11 gol e 13 assist nell'ultima Ligue 1.

Il giocatore sembra sia nel mirino anche di Roma e Napoli, il Rennes si prepara ad una vera e propria asta in estate, con il prezzo fissato a partire da 15 milioni. La società biancoceleste segue anche con attenzione i profili di Luis Henrique, ala sinistra del Marsiglia, e Jonathan Burkardt, attaccante classe 2000 del Mainz.