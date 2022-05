Sembrerebbero esserci "guai in paradiso" in casa Milan. Nonostante la vittoria dello scudetto meno di una settimana fa, che ha portato tutti a elogiare l'ottimo lavoro svolto non solo da Stefano Pioli e dalla squadra, ma anche e soprattutto dalla dirigenza. La gestione Elliott e quella di Paolo Maldini e della sua spalla Frederic Massara è stato lodato da tutti. A sorpresa però proprio il direttore dell'area tecnica rossonera si è detto rammaricato della gestione del fondo americano.

Maldini contro Elliott: 'Abbiamo il contratto in scadenza ma nessuno si è seduto a un tavolo'

In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini si è scagliato contro la gestione Elliott, proprietario del Milan ancora per qualche settimana, in quanto secondo il Dt il comportamento tenuto dal fondo nei suoi confronti e di quelli di Massara sarebbe stato poco rispettoso. I due uomini mercato rossoneri hanno il contratto in scadenza a giugno 2022, e nessuna delle alte sfere si sarebbe messa in contatto con loro per discutere di un eventuale rinnovo. Ciò ha infastidito non poco l'ex capitano che si è detto rammaricato.

Probabilmente però il rallentamento nella trattativa per i rinnovi dei due dirigenti potrebbe essere collegato alla mancata cessione del club al fondo arabo di Investcorp, che si sarebbe tirato fuori dalla trattativa per problemi di investitori e che dunque avrebbe messo un freno a tutte le questioni che ruotano attorno alla squadra.

L'inserimento di Redbird e la vendita del Milan potrebbero sbloccare anche le trattative per il rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara. Ci si aspetta dunque un possibile incontro tra le parti una volta che la questione sulla cessione verrà chiusa del tutto.

Maldini: 'Con due-tre acquisti importanti possiamo competere per qualcosa di più grande'

L'ex numero 3 non ha parlato solo della gestione Elliott, ma anche e soprattutto del Milan che verrà. I nuovi obiettivi del Diavolo potrebbero non fermarsi semplicemente allo scudetto ma anche a fare qualcosa di importante in Europa. Secondo Maldini con la riconferma di alcuni giocatori e l'acquisto di due tre nuovi acquisti di livello la squadra potrebbe facilmente puntare alla Champions League.

Parole di incoraggiamento dunque quelle rilasciate da Paolo Maldini, il quale ha già in mente gli obiettivi per il futuro che potranno riportare il Milan in alto. Nel frattempo Divock Origi, sarebbe atteso a Milano la settimana prossima per svolgere le visite mediche e per siglare definitivamente il suo passaggio al Milan. Il primo colpo di mercato dei Campioni d'Italia è in dirittura d'arrivo. In attesa di chiudere definitivamente anche per Sven Botman e Renato Sanches dal Lille.