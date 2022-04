L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Durante questa estate le offerte principali potrebbero arrivare per il cartellino di Lautaro Martinez che piacerebbe all'Atletico Madrid, ma anche in Premier League a Manchester United. Al termine della stagione dovrebbe essere definito anche l'addio di Ionut Radu che si è giocato malissimo la carta da titolare durante il match perso contro il Bologna.

Il Manchester United si iscrive alla corsa per il bomber argentino

Secondo gli ultimi aggiornamenti, però, il Manchester United con l'arrivo di Erik ten Hag sulla panchina potrebbe fare sul serio per assicurarsi le prestazioni di Lautaro Martinez.

I Red Devils potrebbero mettere sul piatto un'offerta di circa 50 milioni di euro più il cartellino di Anthony Martial, adesso in forza al Siviglia. L'unico problema sarebbe rappresentato dall'ingaggio che percepisce l'ex Monaco. La valutazione dell'ex Racing sarebbe di circa 70 milioni di euro e, in caso di cessione, l'Inter preferirebbe incassare tutta la somma formato cash per poi finanziare il mercato in entrata che dovrebbe portare ad Appiano Paulo Dybala a parametro zero.

Il Lecce sarebbe interessato a Radu

In uscita dovrebbe esserci invece Ionut Radu che, con l'arrivo di Onana a fine stagione, non verrebbe confermato nella rosa del futuro. Inoltre, l'errore commesso contro il Bologna ha indotto i dirigenti nerazzurri a non puntare più su di lui.

L'ex Genoa avrebbe però dei club interessati come ad esempio il Lecce. La squadra salentina starebbe pensando di ingaggiarlo se al termine del campionato dovesse raggiungere la qualificazione nella massima serie del campionato italiano. Si potrebbe ipotizzare un prestito con diritto di riscatto e la valutazione del rumeno sarebbe di circa 10 milioni di euro.

Inter e Juve penserebbero a Paredes

Inter e Juventus potrebbero sfidarsi per Leandro Paredes. Il calciatore del Paris Saint Germain ha il contratto in scadenza nel 2023 e non dovrebbe rinnovare il suo rapporto con i transalpini. Piacerebbe ad entrambe le squadre italiane per la polivalenza tattica e perché ritenuto congeniale sia per gli schemi di Massimiliano Allegri che di Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro lo vorrebbe soprattutto come alter ego di Marcelo Brozovic che ha da poco rinnovato il contratto. L'argentino avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe concretizzarsi a cifre più basse proprio perché i francesi vorrebbero evitare di perderlo a parametro zero. Il centrocampista potrebbe accettare uno stipendio da circa 6 milioni di euro e sarebbe disposto al ritorno in Italia.