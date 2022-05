La Juventus, la scorsa estate, ha apportato diversi cambi all'interno della dirigenza. In particolare il club ha salutato Fabio Paratici e ha promosso Federico Cherubini al suo posto. Inoltre, il presidente Andrea Agnelli ha scelto un nuovo amministratore delegato e ha puntato su Maurizio Arrivabene.

Dallo scorso gennaio il nuovo ad ha tracciato linee guida ben precise e preso scelte forti, come quella di puntare con sei mesi di anticipo su Dusan Vlahovic e di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala.

Nelle scorse ore l'ad della Juventus ha parlato a un evento organizzato dal Corriere dello Sport, dove ha sottolineato che vincere è certamente importante ma qualificarsi alla Champions lo è altrettanto: "Vincere l'unica cosa che conta?

Certo, ma entrare in Champions League conta altrettanto".

Parla l'ad della Juventus

La Juventus, nei prossimi mesi, è chiamata a rinforzare pesantemente la rosa, ma l'obiettivo è anche quello di dare anche un occhio ai conti, in quanto la pandemia ha lasciato diversi strascichi economici importanti. Per Maurizio Arrivabene una delle soluzioni per il club sarebbe quella di sfruttare il decreto crescita: "Decreto crescita senza effetti collaterali? Io non ho detto che è la soluzione, ma una delle soluzioni".

Poi Arrivabene ha sottolineato che uno dei fattori positivi per la Juventus è stato quello di aver avuto in rosa Cristiano Ronaldo: "Ronaldo qualche risultato l'ha portato, inoltre ha dato una visibilità diversa per il calcio italiano".

Dunque il decreto crescita può aiutare, anche se può essere migliorato come. ha sottolineato lo stesso dirigente della Juventus: "È comprensibile introdurre soglie di età e di reddito per non danneggiare i giovani italiani".

Inoltre Arrivabene ha parlato di mercato: "Faremo qualcosa che ci permetterà di chiudere meglio rispetto a quest'anno".

Juventus unico club ad avere la seconda squadra

Qualche anno fa, la Juventus ha scelto di avere una seconda squadra da far giocare in Serie C, una situazione che permette ai giovani di fare maggiore esperienza in un campionato professionistico e poi magari esordire in prima squadra, come accaduto recentemente a Miretti.

Questo progetto sta dando tante soddisfazioni ai bianconeri visto che la formazione di Zauli è attualmente ai quarti di finale dei playoff.

Proprio del tema della seconda squadra ha parlato pure Maurizio Arrivabene: "Devo dire che la Federazione una riforma l'ha fatta, se oggi giochiamo con l'Under 23".