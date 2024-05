“Allegri andrà via. Non sarà per me, al 99%, il futuro allenatore della Juventus’”, queste le parole di Antonello Angelini, a TvPlay, sul futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. Per l’opinionista il club bianconero cambierà guida tecnica. Le voci di un possibile addio di Massimiliano Allegri alla Juventus si rincorrono da giorni e il nome indicato come suo successore è quello di Thiago Motta. L’allenatore italo brasiliano va in scadenza a fine stagione con il Bologna e per il momento non si parla di un possibile rinnovo. la posizione di Massimiliano Allegri, invece, è diversa visto che ha ancora un anno di contratto com la Juventus.

L’allenatore livornese va in scadenza nel 2025. Dunque, se davvero si arriverà ad una separazione le parti dovranno trovare un accordo. Non è da escludere che Allegri resti fermo un anno per mantenere il contratto con i bianconeri.

Le parole di Angelini

Antonello Angelini ha parlato del futuro della Juventus che a fine anno potrebbe cambiare allenatore: “Sarà sempre un calcio che punta a non prendere tanti gol, come fa Thiago Motta ad esempio”. L’opinionista ha spiegato che i bianconeri hanno una concezione calcistica ben precisa e l’allenatore, attualmente al Bologna, potrebbe essere il profilo giusto per mantenere il dna della Vecchia Signora. Angelini ha svelato che, eventualmente, i cambi non riguarderebbero solo la panchina della Juventus: “Dovrà cambiare tanti giocatori.

Io credo che Thiago Motta terrà solo chi è molto motivato”. Per l’opinionista tra i giocatori incedibili ci sarebbe Manuel Locatelli, mentre Alex Sandro e Mattia De Sciglio andranno via. Adesso non resta che attendere la fine della stagione per sapere se davvero Massimiliano Allegri lascerà la Juventus e se al suo posto arriverà Thiago Motta.

I piani bianconeri, probabilmente, inizieranno a delinearsi una volta raggiunta la qualificazione alla Champions League e dopo la finale di Coppa Italia che è in programma il 15 maggio.

Allegri lavora alla Continassa

Massimiliano Allegri ancora non conosce il suo futuro e per sapere quali saranno le intenzioni della società dovrà attendere ancora qualche settimana.

Il tecnico livornese, in ogni caso, sembra concentrato sulle prossime sfide della Juventus. La prima partita che attende i bianconeri è quella del 12 maggio contro la Salernitana. Per questa partita la Vecchia Signora potrebbe ritrovare Alex Sandro che è stato fermo a causa di un sovraccarico al soleo. Anche Kenan Yildiz sta meglio e ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Dopo la gara contro la Salernitana la Juventus penserà solo alla finale di Coppa Italia, per la quale è in dubbio Danilo.