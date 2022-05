La Juventus e Federico Bernardeschi non dovrebbero continuare insieme nella prossima stagione. Secondo diverse indiscrezioni nelle scorse ore l'incontro tra l'agente del calciatore e la compagine bianconera avrebbe infatti portato alla decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno

Juventus, la società bianconera saluta Bernardeschi

La Juventus, dopo l'addio di Dybala e Chiellini, a fine stagione saluterà con ogni probabilità anche Federico Bernardeschi. L'indiscrezione è filtrata nelle ultime ore, in seguito all'incontro avvenuto tra la società bianconera e l'entourage del trequartista toscano.

Il calciatore avrebbe voluto continuare la propria avventura con la compagine piemontese, ma l'accordo di rinnovo sarebbe saltato per varie divergenze fra le parti.

Peraltro i nomi di Di Maria e di Perisic, che vengono insistentemente accostati da giorni ai bianconeri, testimonierebbero la volontà del presidente Agnelli di provare a vincere nell'immediato futuro. Questi innesti chiuderebbero automaticamente gli spazi a Bernardeschi, che tra l'altro, avrebbe chiesto per il rinnovo, una cifra più elevata rispetto a quella proposta dal club bianconero. In ogni caso, le varie indiscrezioni di queste ore parlano di una separazione serena e consenziente da ambo le parti.

Il giocatore nativo di Carrara lascerà quindi a parametro zero dopo cinque stagioni in bianconero.

Ora per Bernardeschi ci sarebbero all'orizzonte diversi club, fra cui il Milan di Stefano Pioli, la Lazio di Maurizio Sarri e il Galatasaray.

Juventus, per la difesa si cerca un rinforzo: circola il nome di Akanji

La Juventus, come già accennato, perderà a fine stagione Giorgio Chiellini. Inoltre, la società bianconera non sarebbe convinta di confermare Daniele Rugani per la prossima annata, il che costringerebbe Cherubini a sondare il mercato alla ricerca di uno stopper.

I nomi caldi delle ultime ore sono quelli di Gabriel dell'Arsenal e di Milenkovic della Fiorentina, ma se questi dovessero saltare, il DS bianconero potrebbe rivolgere le proprie attenzioni su Manuel Akanji. Il difensore svizzero in forza attualmente al Borussia Dortmund, sarebbe in uscita dalla compagine tedesca (ha il contratto in scadenza nel 2023): il suo costo si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro; si tratta di una cifra importante, che però la Juventus potrebbe anche decidere di spendere per un classe '95.