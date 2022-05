L'Inter è già al lavoro per regalare a Simone Inzaghi dei profili congeniali per il suo 3-5-2. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbero riemersi i nomi di Kostic e Cambiaso, in particolare qualora Ivan Perisic dovesse decidere di non rinnovare il contratto in scadenza. Inoltre per i nerazzurri ci sarebbe l'idea Mkhitaryan della Roma. Invece in uscita Alexis Sanchez piacerebbe al River Plate.

Cambiaso e Kostic per la corsia sinistra dell'Inter

I dirigenti milanesi avrebbero messo nel mirino nuovamente Andrea Cambiaso e Filip Kostic. Per entrambi servirebbero circa 10 milioni di euro, anche se arrivare al calciatore del Genoa risulta essere une pista facilmente percorribile dopo la retrocessione del club ligure in Serie B.

Tutto dipenderebbe comunque dal futuro di Ivan Perisic, che nel frattempo sarebbe corteggiato dalla Juventus nel caso in cui si liberasse a parametro zero dai milanesi.

Piacerebbe Mkhitaryan della Roma

L'Inter vorrebbe poi potenziare il centrocampo e avrebbe nella propria lista anche il nome di Henrikh Mkhitaryan della Roma. L'armeno ha il contratto in scadenza a giugno e piacerebbe anche a Napoli, Tottenham e Aston Villa. Simone Inzaghi lo avrebbe individuato per piazzarlo come mezzala di sinistra in modo da alternarlo con Hakan Calhanoglu.

Nel reparto mediano inoltre l'Inter avrebbe in uscita l'uruguaiano Matias Vecino.

Possibile futuro argentino per Alexis Sanchez

L'Inter potrebbe poi decidere di cedere Alexis Sanchez al termine della stagione.

Il cileno non è un titolare di Simone Inzaghi e ha uno stipendio ritenuto troppo oneroso per il bilancio nerazzurro.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club argentino del River Plate sarebbe interessato alle sue prestazioni: la destinazione argentina potrebbe essere presa in considerazione dal giocatore.

Juric annuncia che Bremer dovrebbe lasciare il Toro

Per quanto riguarda la difesa, l'Inter sarebbe da tempo sulle tracce di Gleison Bremer del Torino, il quale dovrebbe lasciare la società di Urbano Cairo a fine stagione. Anche il tecnico dei granata Ivan Juric ha aperto alla sua cessione durante la conferenza stampa della vigilia della partita contro la Roma: "Credo che Bremer andrà via", ha dichiarato l'allenatore.

La valutazione del brasiliano sarebbe di circa 25 milioni di euro e se andasse all'Inter potrebbe prendere il posto di Stefan De Vrij, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e piacerebbe al Tottenham.