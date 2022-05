La Juventus si sta preparando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Diversi sono, infatti, gli obiettivi per l'estate. In questi ultimi giorni si sono fatti i nomi di Pogba e Perisic, oltre a Di Maria.

Juventus si punta tutto su Pogba e Perisic per rinforzare la rosa

Il campionato ormai sta per finire e la Juventus si sta organizzando per regalare a Massimiliano Allegri, una rosa competitiva per tornare a vincere fin da subito. In molti hanno deluso le aspettative durante la stagione, in particolare Arthur, Rabiot, Bernardeschi, Kean, Rugani, De Sciglio e Alex Sandro.

La dirigenza juventina si interroga su chi deve restare e su quali profili servono per fare il salto di qualità. Stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi, Perisic sembrerebbe molto vicino. Il croato non rinnoverà con l'Inter e l'offerta bianconera pare soddisfare le sue esigenze. Un contratto biennale a 6 milioni più bonus, di gran lunga superiore a quella nerazzurra che si era fermata a 4,5 milioni. Importanti novità anche sul fronte relativo a Pogba: nonostante la proposta più vantaggiosa del Psg, il centrocampista francese sta valutando il ritorno a Torino. Sta a lui scegliere cosa fare, i bianconeri hanno proposto un contratto da 8 milioni a stagione più 2 di bonus.

Di Maria obiettivo concreto per l' attacco, in alternativa c'è Zaniolo

Un altro obiettivo che potrebbe essere ad un passo dalla conclusione dovrebbe essere quello di Di Maria. Per lui la Juventus sta pensando a un contratto da 7 milioni per una sola stagione più opzione per la seconda. Il centrocampo è il reparto che necessita di maggiori innesti, dato le deludenti prestazioni fornite da parte di Rabiot e Arthur.

Oltre a Pogba, si sta seguendo la pista relativa a Milinkovic-Savic, con Sarri che avrebbe dato l'ok per la sua cessione. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni.

Dopo Dybala, anche Bernardeschi non rinnoverà con la Juventus. Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio e l'esterno, da lunedì, sarà libero di trovare un altra squadra.

Possibile un intesa tra la Juventus e la Lazio per uno scambio di difensori, con Acerbi a Torino e Rugani a Roma. Ci dovrebbe essere l' accordo totale tra i due allenatori.

Si valutano anche altre situazioni per quanto riguarda l'attacco. Resta viva l'ipotesi dell'arrivo di Zaniolo, così come per Raspadori o Scamacca. Se dovesse partire, uno tra Kean o Morata, sarà più facile concludere la trattativa.

Intanto, di comune accordo, Dybala non giocherà l'ultima partita di campionato contro la Fiorentina. Stesso discorso vale per Vlahovic in quanto l'attaccante è diffidato e non si vuole rischiare. McKennie, completamente recuperato, torna a disposizione per il match di Firenze.