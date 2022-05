Il popolo della Juventus potrebbe vedere nuovamente Cristiano Ronaldo giocare il Serie A. Il calciatore portoghese sarebbe infatti il nuovo obiettivo della Roma che, dopo aver vinto la Conference League, vorrebbe regalare un colpo di mercato a Josè Mourinho. L'attuale calciatore del Manchester United ha il contratto in scadenza nel 2023 ma non dovrebbe rinnovare il rapporto con i Red Devils. I giallorossi starebbero studiando l'operazione grazie alla mediazione del tecnico portoghese che ha allenato il calciatore durante l'esperienza al Real Madrid.

La Juventus ha ceduto Ronaldo nella scorsa estate per circa 20 milioni di euro. La società degli Agnelli dovrebbe poi valutare le possibili offerte per De Ligt e l'idea Di Maria per rinforzare l'attacco. Federico Bernardeschi, che ha salutato Torino come Paulo Dybala, piacerebbe al Napoli.

Il Bayern Monaco sarebbe sulle tracce dell'ex Ajax

I dirigenti bianconeri starebbero poi valutando le offerte in arrivo per Matthijs de Ligt. Il centrale olandese avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro e sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco. I bavaresi potrebbero mettere sul piatto uno scambio alla pari con Dayot Upamecano, che nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri prenderebbe il posto dell'olandese, o un'offerta cash più il cartellino di Benjamin Pavard.

Il terzino destro avrebbe invece una valutazione di circa 30 milioni di euro e potrebbe essere il profilo per potenziare la corsia di destra.

Di Maria per il nuovo attacco di Massimiliano Allegri

Per quanto riguarda l'attacco, invece, la Juventus sarebbe molto interessata alle prestazioni di Angel Di Maria. Il calciatore argentino ha il contratto in scadenza e non rinnoverà il suo rapporto con il Paris Saint Germain.

Sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Massimiliano Allegri. L'ex Real Madrid potrebbe accettare la destinazione perché, dopo aver giocato nei migliori campionati d'Europa, vorrebbe chiudere la carriera nella massima seria italiana. Potrebbe essergli offerto un contratto da 7 milioni di euro più bonus e verrebbe collocato in attacco al fianco di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Il Napoli sull'ex Fiorentina

Federico Bernardeschi dovrebbe ripartire dal Napoli. L'ex Fiorentina sarebbe il primo obiettivo del club campano che avrebbe bisogno di un esterno dopo l'addio di Lorenzo Insigne. Il tecnico, Luciano Spalletti, lo accetterebbe perché in grado di ricoprire sia la fascia destra che quella di sinistra. Sarebbe poi utile anche in caso di cambio modulo come fluidificante a tutta fascia. Bernardeschi sarebbe stato seguito anche dall'Inter in caso di addio di Denzel Dumfries.