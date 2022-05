Il Chelsea tenta il colpo Matthijs de Ligt, e si fionda con prepotenza sul difensore. L'acquisizione del Chelsea da parte del consorzio guidato da Todd Boehly porta nelle casse dei Blues circa 200 milioni di sterline da spendere per il mercato estivo e, dopo l'addio a parametro zero di Rudiger al Real Madrid, la priorità di Tuchel sul mercato è quella di rimpiazzare il difensore tedesco. Per questo motivo, sono subito partiti i contatti con Raffaela Pimenta che, dopo la scomparsa di Raiola, gestisce gli affari di De Ligt. La Juve teme che questa situazione possa rallentare o addirittura bloccare il rinnovo in bianconero.

Il contratto di De Ligt con la Juve

L'attuale scadenza del contratto di De Ligt è nel 2024, la priorità della Juventus è rendere il contratto dell'olandese sostenibile per le casse bianconere: dell'attuale contratto, 8 milioni più 4 di bonus, potrebbe rimanere solo la parte fissa, così facendo si ridurranno di molto i costi del prolungamento fino al 2026. C'è apertura da parte dell'avvocatessa Pimenta in questo senso, ma solo a patto di diminuire la clausola rescissoria da 125 milioni a 75.

L'offerta del Chelsea

Secondo la stampa inglese, 70 milioni di euro sarebbe la cifra offerta dal Chelsea alla Juve per De Ligt. Per le casse bianconere risulterebbe una vera e propria boccata d'ossigeno, ed eliminare l'ingaggio da 12 milioni dell'olandese renderebbe più sostenibili le operazioni in entrata che riguardano Pogba e Di Maria.

Tuttavia, con la cessione dell'olandese la difesa bianconera subirebbe un secondo grande contraccolpo dopo l'addio già sicuro di Giorgio Chiellini.

Nomi nuovi in difesa

Nel frattempo, Allegri attende l'arrivo di Acerbi. La Juventus cercherà di approfittare dei rapporti tesi tra il difensore italiano e la tifoseria biancoceleste: la Juve e la Lazio avrebbero già un accordo di massima, inoltre, si vocifera dell'ipotesi di uno scambio tra Rugani e Acerbi, ma con il passare dei giorni questa possibilità perde sempre più concretezza.

Per i bianconeri, la pista Acerbi non si tratta di una novità in quanto anche ai tempi del Milan ci fu un sondaggio dei bianconeri che si concluse con un nulla di fatto. Non c'è da dimenticarsi, inoltre, di Federico Gatti, acquistato a gennaio dal Frosinone per 10 milioni di Euro, anche se il solo giovane difensore non può bastare per sostituire un mostro sacro della difesa come Chiellini.

Il sogno di Allegri, ma che difficilmente potrà diventare realtà, è Kalidou Koulibaly del Napoli, il giocatore non avrebbe intenzione di tradire la tifoseria azzurra, e preferirebbe una destinazione all'estero.