L'Inter studia le possibili mosse per potenziare la rosa del futuro. Nel mirino ci sarebbe sicuramente un attaccante centrale in grado di alternarsi a Edin Dzeko. Il sogno sarebbe sempre il ritorno di Romelu Lukaku che non ha vissuto una buona stagione dopo essersi trasferito al Chelsea di Thomas Tuchel. L'attaccante belga è stato pagato dagli inglesi circa 115 milioni di euro nella scorsa estate. La società presieduta dagli Zhang potrebbe fronteggiare le possibili offerte che dovrebbero arrivare per Lautaro Martinez, che sarebbe finto nel mirino di Barcellona, Tottenham ed Atletico Madrid.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato, l'attaccante argentino piacerebbe molto alla squadra allenata da Xavi che avrebbe bisogno di una punta centrale. La valutazione del numero 10 di Simone Inzaghi sarebbe di circa 80 milioni di euro, ma i catalani avrebbero intenzione di offrire i cartellini di Memphis Depay e Miralem Pjanic come contropartite tecniche. Il bosniaco ritornerà in Spagna dopo il prestito in Turchia al Besiktas e non è ritenuto centrale nel progetto dell'allenatore. L'attaccante olandese potrebbe lasciare la Spagna dopo essere stato scavalcato nelle gerarchie da Ferran Torres e Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang. La società presieduta dagli Zhang preferirebbe non accettare contropartite se dovesse decidere di cedere i big presenti in rosa ma l'intera quota formato cash per finanziare il mercato.

Ritorno di fiamma per Romelu Lukaku

Nelle ultime ore si starebbero intensificando le voci che potrebbero riguardare il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Il calciatore è stato sempre legato alla sua ex squadra e si è detto pentito della avventura vissuta nel Chelsea di Tuchel. L'attaccante belga avrebbe mandato un messaggio ai suoi ex compagni di squadra nel quale si evince la voglia di ritornare a Pinetina.

"Farò di tutto per tornare all’Inter, anche dimezzandomi l’ingaggio. Ci vediamo al prossimo campionato, aspettatemi". Avrebbe scritto l'ex Manchester United che attualmente guadagna circa 14 milioni di euro. Cifra assolutamente fuori portata per la squadra degli Zhang. I dirigenti milanesi, se davvero vorranno riportare l'attaccante in Italia, dovrebbero puntare su un prestito con diritto di riscatto e soprattutto sulla volontà del giocatore.

Lukaku, attualmente, avrebbe una valutazione di circa 60-70 milioni di euro, stima molto più bassa rispetto a quando è stato venduto dopo le due annate vissute con Conte. L'Inter, inoltre, starebbe accelerando le trattative anche per ingaggiare Paulo Dybala che non ha rinnovato il contratto con la Juve.