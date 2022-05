La Juventus è stata una delle delusioni della stagione non solo nel campionato italiano ma anche in Champions League. Il quarto posto in Serie A non può soddisfare la società bianconera, che ad inizio stagione aveva altri obiettivi. Sorprende anche l'eliminazione agli ottavi di finale della massima competizione europea contro il Villarreal, squadra di livello più basso di quella bianconera. La stagione ha dato delle certezze importanti, ovvero l'esigenza di migliorare il centrocampo in qualità. Per questo potrebbero arrivare non solo una mezzala d'inserimento, ma anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera spiccano sicuramente Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno, e Jorginho, che ha un'intesa contrattuale fino a giugno 2023 con il Chelsea e potrebbe lasciare la società inglese per circa 20 milioni di euro. Più o meno la stessa valutazione di mercato di Leandro Paredes, altro giocatore che piace come rinforzo per il centrocampo. Dopo diverse stagioni al Paris Saint Germain l'argentino sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale, anche perché difficilmente accetterà un'altra stagione da riserva. In una recente intervista Paredes ha rivelato che il suo sogno è quello di giocare nel Real, ma attualmente gli spagnoli hanno abbondanza a centrocampo, per questo potrebbe concretizzarsi il suo trasferimento alla Juventus.

Il giocatore Paredes potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Leandro Paredes. Il centrocampista del Paris Saint Germain è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società francese nel Calciomercato estivo anche perché i francesi vorrebbero monetizzare da una sua partenza.

L'argentino piace ad Allegri e sarebbe l'ideale da schierare davanti alla difesa. Paredes garantirebbe impostazione di gioco, ma ha dimostrato di essere bravo anche nel garantire quantità.

Oltre al centrocampista potrebbe arrivare dal Paris Saint Germain un altro giocatore, parliamo di Angel Di Maria. Il compagno di nazionale di Paredes arriverebbe senza prezzo di cartellino in quanto in scadenza di contratto a giugno.

Potrebbe sottoscrivere un contratto a 7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2024.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà effettuare anche delle cessioni durante il calciomercato estivo, considerando che molti giocatori non sarebbero considerati parti integranti del progetto sportivo bianconero. Fra questi spiccano Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, tutti giocatori che hanno un ingaggio importante e che in caso di partenza alleggerirebbero il bilancio della società bianconera.