La Juventus nelle ultime stagioni ha investito molto in giovani di qualità. Il lancio dell'under 23 è servito proprio a valorizzare i giovani che crescono nel settore giovanile e dal loro la possibilità di maturare in un campionato impegnativo come quello della Serie C. Non è un caso che la società bianconera stia ottenendo riscontri importanti grazie a questo progetto sportivo, basti pensare ai match disputati con la squadra di Allegri da parte di Fabio Miretti, Matias Soulé e Koni de Winter. Soprattutto il centrocampista italiano ha dimostrato di essere pronto a giocare nella prima squadra.

Giovani importanti si stanno mettendo in evidenza anche nella Primavera bianconera ma la società bianconera continuare a valutare anche il mercato europeo alla ricerca di giovani che possano crescere nel settore giovanile ma che possa ritornare utili già nell'immediato nella squadra di Allegri. uno dei giovani seguiti dalla Juventus è il 20enne francese Hugo Eikitike, protagonista fino ad adesso di una stagione importante nel campionato francese con il Reims. La punta francese oltre a giocare come riferimento offensivo può farlo anche sulla fascia, in questa stagione fra campionato francese, Coppa di Francia e seconda squadra del Reims ha disputato 25 match segnando 10 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni.

Una crescita evidente che ha attirato l'interesse di diverse società europee, fra queste anche la Juventus.

Il francese Ekitike potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato anche la Juventus starebbe valutando come rinforzo il giocatore del Reims Hugo Ekitike. Il francese ha 20 anni e sta dimostrando in questa stagione con il Reims di essere uno dei migliori giovai del calcio francese e di quello europeo.

10 gol totali con 3 assist in 25 match totali, segnando evidente della crescita del giovane francese, che ha un contratto fino a giugno 2024 ed un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Dopo aver giocato nella Francia under 20 attualmente è un nazionale under 21. Cresciuto nel settore giovanile del Reims ha avuto un'esperienza professionale in prestito nella società scandinava del Vejle da gennaio a giugno 2021.

Il mercato della Juventus

La Juventus.potrebbe valorizzare diversi giovani in futuro. Potrebbero rimanere in bianconero nella stagione 2022-2023 sia Fabio Miretti che Matias Soulé, per quanto riguarda invece il settore avanzato potrebbero arrivare come rinforzo Giacomo Raspadori. Il nazionale italiano ha disputato una stagione importante con il Sassuolo. La Juventus potrebbe acquistarlo dalla società emiliana per circa 30 milioni di euro.