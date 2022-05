La Juventus, dopo la finale di Coppa Italia, sfiderà Lazio e Fiorentina nelle ultime due giornate di campionato. Si tratta di partite che per la classifica dei bianconeri non contano molto, avendo già raggiunto l'obiettivo minimo del quarto posto, che significa partecipazione alla Champions League.

Nella 37^ giornata di campionato ritornerà all'Allianz Stadium l'ex tecnico della Juventus Maurizio Sarri, attualmente alla Lazio. L'allenatore toscano aveva guidato la squadra bianconera nel 2019-2020, vincendo il campionato, poi - dopo una sola stagione - la Juventus aveva deciso di esonerarlo sostituendolo con Pirlo.

Proprio Sarri nel post match di Lazio-Sampdoria ha parlato del suo ritorno da ex allenatore della Juventus all'Allianz Stadium. Il toscano ha dichiarato di non aspettarsi niente come accoglienza dai tifosi bianconeri e che il suo interesse è quello di ottenere punti a Torino anche perché vuole giocare le competizioni europee nella stagione 2022-2023

Il tecnico Sarri ha parlato del suo ritorno all'Allianz Stadium

"Il ritorno allo Juventus Stadium? Non mi aspetto nulla dai tifosi, noi andiamo lì per i punti per l’Europa. Concentriamoci solo su questo. Ci tengo ad andare in Europa, la penso come la mia squadra", sono state queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri nel post match di Lazio-Sampdoria, vinto per 2-0 con i gol di Patric e Luis Alberto.

Il tecnico toscano ha sottolineato come l'interesse è quello di vincere anche per consolidare l'attuale quinto posto in classifica. In merito al girone di ritorno della Lazio Sarri ha sottolineato che la squadra ha una media di due punti a partita, ossia delle prestazioni che - se riportate per l'intero campionato- garantirebbero i primi quattro posti in classifica.

Decisivo per l'andamento recente della squadra capitolina è stato il fatto di poter lavorare sulle tattiche anche durante la settimana, dopo che la Lazio è stata eliminata in Europa League dal Porto.

La classifica della Seria A a due giornate dalla fine del campionato

In classifica di Serie A il Milan è attualmente primo in classifica a +2 sull'Inter, seguono il Napoli e la Juventus, che hanno la certezza di disputare la Champions League nella stagione 2022-2023.

La Lazio invece è in lotta per un posto in Europa League insieme a Fiorentina e Roma. Proprio i toscani hanno sconfitto la squadra di Mourinho nel match della 36^ giornata di campionato.

Le ultime due giornate di campionato diranno non solo chi sarà la squadra vincitrice del campionato, ma anche chi parteciperà all'Europa League e alla Conference League nella stagione 2022-2023.