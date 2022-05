La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. La società bianconera in questi giorni sta cercando di definire l'ingaggio di Paul Pogba, le parti sembrano vicine e il centrocampista potrebbe firmare un contratto da 7,5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025. Pogba potrebbe non essere l'unico francese a trasferirsi alla Juventus durante il calciomercato estivo. Secondo le ultime notizie di mercato, la società bianconera potrebbe acquistare come sostituto di Chiellini il difensore del Monaco Benoit Badiashile. Il classe 2001 da diverse stagioni è ormai un titolare della squadra francese, oltre che della nazionale Under 21 francese.

A 21 anni si tratterebbe di un rinforzo utile per il presente e per il futuro, oltre al fatto che si integrerebbe molto bene sia con de Ligt che con Bonucci essendo di piede sinistro. Il giocatore avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento a Torino, il problema è rappresentato dal prezzo di mercato del difensore. Il Monaco vorrebbe almeno 30 milioni di euro, nonostante Badiashile sia in scadenza di contratto a giugno 2024. La società francese vorrebbe solo cash e non gradirebbe eventuali contropartite tecniche da parte della Juventus che possano attutire l'esborso economico.

Il difensore Badiashile potrebbe trasferirsi alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare la difesa con Benoit Badiashile.

Dei diversi giocatori seguiti dalla società bianconera per il dopo Chiellini il francese sarebbe il preferito. Il classe 2001 da diverse stagioni è un titolare del Monaco e della nazionale Under 21 francese, la sua fisicità potrebbe essere molto utile in un campionato come quello italiano. Ha un prezzo di mercato importante, di circa 35 milioni di euro.

In questa stagione ha disputato 24 match nel campionato francese segnando 1 gol. A questi bisogna aggiungere 4 match in Champions League e 6 match ed 1 assist in Europa League. Dall'età di 19 anni gioca nella nazionale Under 21 francese, un giocatore che può essere utile per il presente e per il futuro della difesa bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche nel ruolo di terzino sinistro considerando che Alex Sandro e Pellegrini potrebbero lasciare Torino. Sembra difficile trovare società interessate all'acquisto del brasiliano, considerando che guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023. Il terzino italiano potrebbe trasferirsi in una società del campionato italiano. Come rinforzo si valuta l'acquisto di Destiny Udogie, nazionale Under 21 italiano che ha disputato con l'Udinese una stagione importante con gol e assist decisivi ai suoi compagni. Il suo prezzo di mercato è di circa 10 milioni di euro.