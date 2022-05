La Juventus è al lavoro in vista del Calciomercato estivo. Sarebbe vicino l'ingaggio di Paul Pogba, il centrocampista francese dovrebbe sottoscrivere un contratto da 7,5 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025.

Un acquisto importante che incrementerebbe la qualità del centrocampo, ma potrebbe non essere l'unico acquisto per il settore mediano. La società bianconera vorrebbe Sergej Milinkovic-Savic, nonostante sia oneroso trattare l'acquisto con la Lazio. La valutazione di mercato del centrocampista è di 70 milioni di euro, somma che difficilmente la società bianconera spenderà.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juve sarebbe pronta a investire circa 40 milioni di euro e aggiungerebbe anche due contropartite tecniche per l'acquisto del centrocampista. Il primo nome è quello di Daniele Rugani, giocatore gradito da Maurizio Sarri (i due hanno già lavorato insieme all'Empoli e in bianconero). L'altro sarebbe da scegliere fra Arthur Melo e Luca Pellegrini, anche se il brasiliano ha un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione che non agevola un suo trasferimento alla Lazio.

Il centrocampista Milinkovic-Savic ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e sarebbe pronto a una nuova esperienza professionale, in tal caso gradirebbe anche rimanere in Italia.

Possibile offerta da 40 milioni più Rugani e uno fra Arthur Melo e Pellegrini per Milinkovic-Savic

La società bianconera potrebbe ingaggiare, oltre a Paul Pogba, un altro giocatore fisico e di qualità, rinforzi che migliorerebbero di molto il centrocampo bianconero. In tal caso Allegri potrebbe schierare nel settore i due giocatori insieme a Locatelli, che andrebbe a impostare il gioco.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a offrire alla Lazio 40 milioni di euro più i cartellini di Daniele Rugani e di uno fra Arthur Melo e Pellegrini per l'acquisto di Milinkovic-Savic.

La Juventus però valuta anche altri rinforzi per il centrocampo nel caso in cui non dovesse arrivare il serbo.

Piace Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023.

La stagione disputata da Milinkovic-Savic

Il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic in questa stagione si è confermato ad alti livelli offrendo prestazioni importanti.

Ha disputato 37 presenze in Serie A con 11 gol e 11 assist decisivi ai suoi compagni, a questi bisogna aggiungere due match in Coppa Italia e 8 gare giocate con un assist in Europa League.