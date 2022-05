La Juventus sta lavorando per migliorare una rosa che ha avuto evidenti difficoltà soprattutto a centrocampo. Mancano giocatori in grado di impostare il gioco e che garantiscano gol, non è un caso che la squadra bianconera abbia segnato un totale di 57 gol nel campionato italiano, ovvero 12 in meno del Milan primo e 27 in meno dell'Inter seconda. Potrebbero esserci almeno due rinforzi, uno potrebbe essere Paul Pogba. Secondo indiscrezioni, sarebbe stato preparato un contratto da 7,5 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025.

Si lavora anche all'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Negli ultimi giorni si sarebbe aggiunto a quelli che piacciono alla società bianconera anche il nome di Lucas Torreira. Il classe 1996 probabilmente non verrà riscattato dalla Fiorentina. Attualmente il suo cartellino è di proprietà dell'Arsenal e il suo contratto scade a giugno 2023 e con un'offerta da circa 15 milioni di euro potrebbe lasciare la società toscana. Non è da scartare la possibilità che la Fiorentina ritorni a trattare il suo acquisto con gli inglesi, ma ci sarebbe il problema dell'ingaggio, con una distanza evidente fra l'offerta dei toscani e le richieste di Torreira. Una situazione che potrebbe favorire la Juventus.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Torreira

L'uruguaiano ha dimostrato in questa stagione non solo di essere bravo nell'impostazione di gioco ma anche nel garantire equilibrio. A questi bisogna aggiungere anche i 5 gol segnati, considerando le problematiche del centrocampo bianconero, Torreira potrebbe essere un rinforzo ideale per la Juventus. L'uruguaiano è diventato il titolare nel centrocampo della Fiorentina al posto di Amrabat, acquistato dalla società toscana nel gennaio 2020 a circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando anche per migliorare la difesa, considerando non solo la partenza di Chiellini ma anche quelle possibili di Alex Sandro e Pellegrini. A tal riguardo per il ruolo di centrale piace un altro giocatore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Come terzino sinistro invece la società bianconera potrebbe acquistare Destiny Udogie, che ha disputato una stagione importante con l'Udinese. A 20 anni è uno dei migliori giovani del campionato italiano.