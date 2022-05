Nei prossimi mesi uno dei temi caldi in casa Juventus sarà quello relativo a quale giocatore indosserà il numero 10 nella prossima stagione. Infatti il prossimo 30 giugno Paulo Dybala lascerà la squadra e anche la maglia che ha indossato per quattro stagioni.

Dunque la Juventus dovrà decidere a chi affidare un numero così importante e simbolico. Uno dei candidati a raccogliere l'eredità di Paulo Dybala potrebbe essere Federico Chiesa. Proprio di questo tema ha parlato Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn. Al tecnico livornese è stato infatti chiesto se il 10 potrebbe finire di nuovo sulle di Paul Pogba, che lascerà il Manchester United a fine stagione, lui ha risposto: "Non pensiamo ai numeri, pensiamo a Chiesa che deve rientrare nel migliore dei modi".

Dunque Massimiliano Allegri non ha voluto sbilanciarsi e ha preferito parlare dei giocatori che ha in rosa e non di quelli che potrebbero arrivare. Inoltre l'allenatore ha sottolineato: "La 10 è una maglia importante, soprattutto alla Juventus".

La Juventus si aggiudica tre punti preziosi

La Juventus, ieri 1º maggio, si è assicurata tre punti molto importanti. I bianconeri hanno battuto il Venezia per 2-1 grazie alla doppietta di Leonardo Bonucci.

Al termine del match mister Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. I giornalisti di Dazn lo hanno stuzzicato chiedendogli ironicamente se in futuro il numero 10 non possa andare a Bonucci dopo la doppietta, lui ha risposto: "Sono contento per Leo, che quest'anno ha avuto tanti problemi fisici".

Bonucci festeggia il compleanno con una doppietta

Al termine della gara contro il Venezia Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, entrando negli aspetti tecnico-tattici. I suoi giocatori, invece, si sono concentrati soprattutto sul lato emozionale e molto di loro hanno anche voluto fare gli auguri a Leonardo Bonucci.

Infatti, il numero 19 juventino, il 1º maggio, ha siglato una doppietta ma soprattutto ha festeggiato il suo 35º compleanno.

Tra i tanti messaggi ricevuti dal difensore centrale c'è anche quello di Luca Pellegrini che ha voluto scherzare con il difensore viterbese: "Tre punti. Bonucci alla fine lo hai fatto tu il regalo a noi, grazie".

Adesso per la Juventus è già tempo di voltare pagina poiché il 6 maggio la squadra deve tornare in campo per affrontare il Genoa. Dopodiché i bianconeri metteranno nel mirino la finale di Coppa Italia dell'11 maggio contro l'Inter.