La Juventus starebbe valutando per l'estate l'acquisto di un difensore e starebbe osservando in particolare i profili di Gabriel Magalhaes, stopper dell'Arsenal, e di Marcos Senesi, centrale del Feyenoord sul quale ci sarebbe anche l'interesse dell'Inter

La Juventus vorrebbe rafforzare la difesa e punta il gioiellino dell'Arsenal Gabriel Magalhaes

La Juventus in estate potrebbe dover salutare un baluardo della propria retroguardia come Giorgio Chiellini. L'arcigno difensore potrebbe concludere la propria carriera in MLS, lasciando scoperto un posto in rosa che Cherubini vorrebbe colmare con un grande acquisto.

Secondo alcune indiscrezioni, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Gabriel Magalhaes, il centrale brasiliano classe '97 in forza all'Arsenal, sarebbe considerato dalla Juventus come uno dei principali obiettivi della prossima sessione estiva di Calciomercato. I bianconeri vorrebbero potrebbero avviare una trattativa con la compagine inglese, inserendo nell'operazione Arthur Melo, calciatore che sarebbe gradito da Mikel Arteta. Tuttavia, i "Gunners" non gradirebbero contropartite tecniche e se dovessero lasciare andare il giovane difensore, lo farebbero solo per una cospicua plusvalenza (l'Arsenal acquistò il cartellino di Gabriel dal Lille nel 2020 per 26 milioni di euro).

Marcos Senesi potrebbe scatenare una sfida di calciomercato tra Juventus ed Inter

Come la Juventus, anche l'Inter nella prossima stagione potrebbe dover acquisire un centrale difensivo. Secondo l'esperto di calciomercato Ekrem Konur, entrambe le compagini italiane starebbero osservando lo stesso profilo, vale a dire Marcos Senesi.

Lo stopper classe '97 sta vivendo una stagione da protagonista con il Feyenoord, con cui ha conquistato una semifinale di UEFA Conference League e si trova ora al terzo posto in Eredivisie.

Non è un caso dunque, che l'argentino sia finito sotto i riflettori di diverse formazioni: oltre a Juventus ed Inter, sullo stopper risulterebbero esserci anche la Roma di José Mourinho e il Siviglia.

Gli altri movimenti di mercato di Juventus e Inter

I bianconeri, oltre a un'idea difficile da realizzarsi come quella dell'interista Milan Skriniar, per la linea difensiva osserverebbero Sergio Reguilon. Il fluidificante sinistro arriverebbe a Torino in uno scambio che coinvolgerebbe Alex Sandro.

Per quello che riguarda i nerazzurri invece, indiscrezioni vorrebbero Marotta pronto a far firmare un contratto da 4 anni a Paulo Dybala.