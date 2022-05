La Juventus potrebbe cercare rinforzi per la porta e per il settore del centrocampo e vedrebbe in Kepa del Chelsea e Casemiro del Real Madrid due possibili innesti.

Casemiro potrebbe uscire dal Real Madrid, Juventus e PSG alla finestra

La Juventus starebbe sondando il terreno per acquisire nella prossima finestra di Calciomercato almeno un centrocampista. Dalla Spagna, indiscrezioni vorrebbero i bianconeri su Casemiro, mediano classe '92 in forza al Real Madrid. Il brasiliano potrebbe essere ceduto dalla compagine spagnola, che vorrebbe lentamente innestare nel giro dei titolari inamovibili i due giovani Valverde e Camavinga.

Ecco perché il trentenne da San Paolo sarebbe ritenuto una pedina sacrificabile e per lui, Florentino Perez chiederebbe una cifra vicina ai 50 milioni di euro. La Juventus dunque potrebbe insediarsi nell'affare ma per portarlo a Torino, il calciatore stesso dovrebbe ridursi l'ingaggio. Di problemi economici invece, non ne avrebbe il PSG, altra squadra sulle tracce di Casemiro.

Restando in argomento centrocampisti, i bianconeri cullerebbero sempre il sogno di Frenkie De Jong. Il giovane olandese risulterebbe in uscita dal Barcellona che lo valuterebbe 70 milioni di euro, una cifra che il club piemontese non potrebbe garantire in un'unica soluzione. Tuttavia, Cherubini vorrebbe proporre alla compagine spagnola, la soluzione del prestito con diritto di riscatto, inserendo magari delle contropartite tecniche come Rabiot, per abbassare ulteriormente il prezzo del calciatore.

Kepa non dovrebbe restare al Chelsea, la Juventus spera di prenderlo in prestito

La Juventus, oltre al centrocampo, vorrebbe potenziare la propria linea difensiva, aggiungendo un nuovo portiere alla rosa. Stando alle indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il nome caldo in casa bianconera risulterebbe essere Kepa Arrizabalaga.

Il giovane numero 1 del Chelsea quest'anno ha giocato con il contagocce e il valore del suo cartellino è conseguentemente calato fino ad arrivare agli attuali 10 milioni di euro. La Juventus starebbe dunque spingendo per portarlo a Torino con la formula del prestito.

Juventus, per l'attacco si valutano diversi nomi

Il processo di crescita della Juventus nel prossimo anno passerebbe anche dall'acquisto di almeno una seconda punta.

Nelle precedenti ore, i bianconeri sarebbero stati accostati a un trio di attaccanti composto da Dani Olmo, per il quale il Lipsia chiederebbe una cifra vicina ai 45 milioni di euro, Adama Traoré, valutato una somma vicina ai 30 milioni di euro, e infine Florian Wirtz, giovane stella tedesca da 70 milioni di euro.