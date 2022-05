La Juventus anche nel Calciomercato estivo potrebbe proseguire la linea di mercato utilizzata nelle ultime stagioni e che prevede l'inserimento in rosa di giovani di qualità. Basti pensare agli arrivi di de Ligt nel 2019, a cui hanno fatto seguito quelli di Pellegrini, McKennie, Chiesa, Kean e Vlahovic. Molta rilevanza è stata data anche alla Juventus under 23, che sta valorizzando giovani come Miretti e Soulé, il primo ha giocato il suo prima match da titolare contro il Venezia, il secondo ha già disputato diversi match entrando nel secondo tempo.

Entrambi potrebbero far parte della rosa della Juventus nella stagione 2022-2023. A proposito di argentini la Juventus starebbe valutando un altro giovane del calcio sudamericano, protagonista di una stagione importante con il River Plate.

Parliamo di Enzo Fernandez, centrocampista classe 2001 che è già stato convocato nella nazionale argentina ma non ha ancora disputato un match. È un giocatore che garantisce quantità e qualità e sarebbe un rinforzo ideale anche perché potrebbe costare intorno ai 20 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche di un'altra società italiana, il Milan. In questa stagione ha giocato fino ad adesso 4 match in Coppa Libertadores segnando 2 gol, a queste bisogna aggiungere 13 match in Copa de la Liga con 5 gol e 5 assist forniti ai suoi compagni.

Il centrocampista Enzo Fernandez potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la

Juventus starebbe valutando Enzo Fernandez come rinforzo per il centrocampo. Il giocatore del River Plate in questa stagione sta dimostrando di essere uno dei migliori giovani del calcio argentino, un centrocampista che garantisce gol e assist.

Con un contratto fino a giugno 2025 potrebbe essere acquistato ad una somma di circa 20 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche del Milan, che è alla ricerca del sostituto di Franck Kessié, in scadenza di contratto con la società rossonera a giugno. La Juventus valuta altri profili per il centrocampo, su tutti Jorginho del Chelsea e Frenkie de Jong del Barcellona.

Difficile arrivare all'olandese, anche perché il Barcellona potrebbe venderlo per circa 70 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà però anche effettuare delle cessioni importanti prima di rinforzarsi sul mercato. A tal riguardo una buona somma potrebbe arrivare dal riscatto dei cartellini dei giocatori attualmente in prestito, su tutti Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski da parte del Tottenham, e Merih Demiral da parte dell'Atalanta. Altri giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera sono Alex Sandro, Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey, Arthur Melo e uno fra Alvaro Morata e Moise Kean.