La Juventus ha salutato ufficialmente Giorgio Chiellini che a fine giugno dirà addio al club. I bianconeri hanno deciso di salutare il loro capitano con diverse celebrazioni, una di queste è andata in scena quest'oggi 25 maggio. Infatti, Giorgio Chiellini è stato al JMuseum per consegnare la sua maglia al presidente Paolo Garimberti.

In questa occasione il giocatore livornese ha affermato: "Questa maglia non va indossata, va cucita sulla pelle". Poi ha sottolineato che chi non capisce questa cosa difficilmente farà la storia del club bianconero: "Chi lo capisce ne diventa leggenda.

Fino alla fine".

Chiellini nella storia della Juventus

Giorgio Chiellini è già nella storia della Juventus da diversi anni. Il capitano bianconero nelle ultime stagioni è stato spesso al JMuseum per portare le sue maglie e soprattutto diverse coppe vinte. Anche oggi 25 maggio Chiellini è stato nel museo bianconero per consegnare una sua casacca da inserire nella Hall of fame juventina.

La cerimonia di consegna è andata in scena questa mattina e la dedica apposta da Chiellini sulla maglia lasciata al JMuseum ha commosso i tifosi della Vecchia signora.

Nella sua dichiarazione d'amore alla Juventus, il difensore livornese ha voluto ribadire quanto sia stato forte per lui il legame con questa maglia.

La dedica di Chiellini è anche un consiglio per i giocatori che adesso indossano la maglia bianconera e che presto la indosseranno. Adesso il tempo delle celebrazioni è finito: presto il numero 3 juventino giocherà le sue ultime partite in nazionale per poi trasferirsi in Mls.

Juventus in vacanza

La maggior parte dei giocatori della Juventus, in questi giorni, si trova in vacanza e per i bianconeri è tempo di ricaricare le batterie.

La preparazione dovrebbe riprendere il 4 luglio e poi la squadra si sposterà negli Stati Uniti d'America. La Juventus che si presenterà in ritiro tra circa un mese e mezzo sarà decisamente diversa da quella vista nella scorsa stagione. Infatti, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi non varcheranno più i cancelli della Continassa e anche Alvaro Morata è a forte rischio.

Lo spagnolo rischia di non essere riscattato poiché l'Atletico Madrid non sembra intenzionato ad abbassare il prezzo del suo cartellino.

In ogni caso alla ripresa Massimiliano Allegri vorrà una Juventus in grado di avere maggiore carattere e che eviti gli alti e bassi visti nell'annata che si è appena conclusa. L'obiettivo per la stagione 2022/2023 sarà quello di tornare a lottare per lo scudetto e di competere anche in Champions League.