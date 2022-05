La Juventus in questa stagione è stata coinvolta in diverse polemiche a seguito di alcuni episodi arbitrali. Molti tifosi della Juventus, in particolare, non hanno ancora dimenticato quando accaduto nelle partite contro l'Inter, sia in quella di campionato giocata a marzo, sia nella finale di Coppa Italia dello scorso 11 maggio.

Di questi episodi controversi ha parlato alla trasmissione tv "Tiki Taka" anche il tifoso della Juventus Flavio Briatore: "Mi girano ancora per gli errori in Juventus-Inter, sia in campionato che in Coppa Italia”. Secondo l'imprenditore quest'anno il Var avrebbe commesso troppi errori: "Col Var sembra che si sbagli di più rispetto a prima".

Briatore parla anche di mercato

Flavio Briatore, nel suo intervento a "Tiki Taka" non ha parlato solo delle questioni legata al Var ma si è soffermato anche sul mercato della squadra bianconera: "Ci sono tanti giocatori che vorrei alla Juve, bisogna vedere le risorse finanziarie".

La Juventus, in questa sessione di mercato, sarà chiamata a sostituire diversi giocatori che hanno lasciato il club. In particolare l'addio più doloroso è quello di Paulo Dybala. L'argentino andrà via a parametro zero visto che la Juventus ha preferito non rinnovargli il contratto. Dell'addio di Dybala al club bianconero ha parlato anche Flavio Briatore: "Mi dispiace aver perso Dybala che è un grande giocatore, senza di lui non sarà semplice".

Secondo l'imprenditore, però, il reparto della Juventus che necessita di maggiori interventi è quello mediano: "A centrocampo serve qualcuno che sappia dirigere l’orchestra". Per Briatore il profilo ideale sarebbe quello di Paul Pogba.

Ma l'imprenditore piemontese, oltre al francese, vedrebbe bene anche altre mosse: "Ci vorrebbero due centrocampisti e magari tenere Morata in avanti".

Intanto Allegri traccia le linee guida per il futuro

Se Flavio Briatore auspica diversi interventi sul mercato a centrocampo, nel frattempo la Juventus è già al lavoro per rinforzare la rosa bianconera. In particolare, Massimiliano Allegri avrebbe fatto alcuni nomi per rendere la squadra più competitiva.

In particolare si cercherebbe anche un terzino sinistro: i nomi al vaglio in questi giorni sarebbero quelli dell'esperto Emerson Palmieri (che dovrebbe essere ceduto dal Chelsea) e del giovane Destiny Udogie, profilo di buone prospettive dopo il buon campionato con l'Udinese.