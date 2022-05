La Juventus nel prossimo Calciomercato avrà l'obiettivo di diminuire il monte ingaggi, il più pesante fra le società italiane e uno dei più elevati a livello europeo. I giocatori che più guadagnano nella rosa bianconera sono Alex Sandro con i suoi 6 milioni di euro a stagione e soprattutto Aaron Ramsey e Adrien Rabiot con i loro 7 milioni di euro netti a testa: entrambi i centrocampisti hanno il contratto in scadenza a giugno 2023.

Non sarà facile vendere a titolo definitivo il gallese soprattutto dopo la seconda parte di stagione deludente in prestito ai Glasgow Rangers.

Diversa è la situazione del francese, che ha avuto una stagione importante con Allegri dopo aver deluso nelle precedenti due annate a Torino. Ci sarebbe un interesse concreto di diverse società inglesi per Rabiot, fra queste ci sarebbero le due londinesi Chelsea e Tottenham. Allegri sarebbe pronto a dare il benestare per la sua partenza, nonostante lo abbia schierato titolare in gran parte dei match della stagione.

Il tecnico del Tottenham Conte avrebbe chiesto il suo acquisto, con la Juventus che potrebbe incassare circa 20 milioni di euro dal cartellino del francese.

Rabiot potrebbe trasferirsi al Tottenham in estate

Secondo le ultime indiscrezioni il centrocampista Adrien Rabiot potrebbe trasferirsi al Tottenham durante il calciomercato estivo.

Il tecnico Antonio Conte vorrebbe il francese, che sarebbe ideale per il calcio inglese considerando la sua fisicità. Avendo il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe lasciare la Juventus per circa 20 milioni di euro. Tale eventuale cessione garantirebbe ai bianconeri una somma importante da investire sul mercato ma anche un risparmio sul monte ingaggi, considerando che attualmente guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Oltre al francese potrebbero lasciare la società bianconera pure Aaron Ramsey e Arthur Melo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando offerte anche per Moise Kean, Luca Pellegrini e Alex Sandro.

La punta potrebbe essere riscattata in anticipo dall'Everton e poi essere ceduta al Paris Saint Germain. Per il terzino italiano si parla invece di un possibile prestito in una società di Serie A dove possa essere titolare. Più difficile è invece la cessione del brasiliano, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione.