La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. L'esigenza principale della società bianconera non è solo quella di migliorare la qualità della rosa, ma anche di alleggerirla considerando i tanti giocatori non considerati centrali nel progetto sportivo bianconero.

Su tutti spiccano i nomi di Alex Sandro, Aaron Ramsey e Arthur Melo. Soprattutto il centrocampista brasiliano ha deluso le aspettative da quando è arrivato a Torino, ovvero nell'estate 2020: il giocatore non ha inciso come ci aspettava sia con la gestione Pirlo che con quella di Allegri.

Per questo la sua partenza è una possibilità concreta: a confermare questo anche una recente intervista del suo agente sportivo Federico Pastorello, che ha sottolineato come il tecnico toscano voglia centrocampisti più fisici e che garantiscano equilibrio rispetto a quelli abili dal punto di vista tecnico. Risulta difficile trovare però una società in grado di investire sul cartellino del brasiliano, valutato circa 40 milioni di euro. Per questo potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe Arthur Melo all'Arsenal, mentre potrebbe trasferirsi alla Juventus uno fra il centrocampista ghanese Thomas Partey e il difensore brasiliano Gabriel.

Arthur Melo potrebbe trasferirsi all'Arsenal per Thomas Partey o Gabriel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Arthur Melo all'Arsenal in uno scambio con uno fra Thomas Partey e Gabriel. L'eventuale trattativa di mercato che dovrebbe definirsi alla pari considerando la valutazione di mercato simile fra i giocatori.

Il centrocampista della Juventus piacerebbe molto al tecnico dell'Arsenal Arteta, che lo avrebbe già voluto nel mercato di gennaio a titolo temporaneo. La Juve però preferisce cederlo a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto. Per questo motivo uno scambio di mercato potrebbe essere l'ideale. Piacciono molto sia Thomas Partey ma anche Gabriel, quest'ultimo rappresenterebbe il supporto ideale per de Ligt o Bonucci.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per effettuare altre cessioni: ad esempio valuta la partenza di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023 e cedibile per circa 10 milioni di euro. Potrebbe partire anche Aaron Ramsey, è da valutare inoltre il futuro professionale di Pellegrini e Kean. Per quanto riguarda Morata pare difficile il riscatto del cartellino a 35 milioni di euro. Potrebbe essere acquistato dall'Atletico Madrid solo se gli spagnoli dovessero accettare un'offerta di circa 20 milioni di euro.