Fra i protagonisti della seconda parte di stagione della Juventus c'è stato sicuramente Dusan Vlahovic, che dopo il suo arrivo a gennaio in 21 match ha segnato 9 gol. Il serbo però nelle ultime settimane sarebbe stato condizionato da un problema agli addominali, infortunio che giustifica anche la mancata convocazione del giocatore con la nazionale della Serbia per i match di Nations League. Il giocatore non è ancora andato in vacanza e attualmente è a Torino dopo un consulto medico a Montecarlo: si sta allenando e facendo terapia per cercare di recuperare dall' infortunio agli addominali.

Per alcuni giorni rimarrà ad allenarsi in Italia, prima di andare in vacanza.

Il rientro per tutti i giocatori della Juventus è previsto il 4 luglio, giorno dell'inizio del ritiro estivo. D'altronde la stagione partirà prima rispetto alla scorsa considerando che fra novembre e dicembre le competizioni si fermeranno per il mondiale in Qatar.

Vlahovic sta recuperando da un infortunio agli addominali a Torino

È stata una stagione importante quella di Vlahovic fra Fiorentina e Juventus, anche se i suoi gol non hanno contribuito alla vittoria di alcun trofeo. La società bianconera però cercherà di costruire nel Calciomercato estivo una rosa che possa lottare per vincere, cercando di supportare in maniera ideale Vlahovic. A tal riguardo potrebbero arrivare almeno due o tre rinforzi in attacco, anche perché oltre a Dybala potrebbero lasciare la società bianconera anche Moise Kean e Alvaro Morata.

La stagione disputata da Dusan Vlahovic

La stagione disputata da Vlahovic è stata importante: nella prima parte ha giocato nella Fiorentina, prima del trasferimento nella Juventus nel mercato di gennaio. Complessivamente, con le due squadre, il serbo ha disputato 36 match nel campionato italiano segnando 24 gol e fornendo 5 assist.

A questi bisogna aggiungere 7 match in Coppa Italia con 4 gol e 1 assist.

In Champions League ha giocato le due partite degli ottavi di finale contro il Villarreal, segnando un gol nella gara di andata.