La Juventus dovrà attingere in maniera decisa al mercato estivo, per migliorare una rosa che ha mostrato problemi evidenti in diversi settori e per sopperire a varie partenze.

Oltre a Dybala, a Bernardeschi e a Chiellini potrebbe partire pure Alex Sandro e non è un caso che la società bianconera stia lavorando all'arrivo di un terzino sinistro d'esperienza, magari confermando come alternativa al titolare Luca Pellegrini. A tal riguardo oltre ai nomi menzionati da tempo dai principali giornali sportivi, su tutti Emerson Palmieri, Udogie e Wijndal, negli ultimi giorni si è ritornato a parlare di un giocatore che fino a qualche stagione fa era stato avvicinato più volte alla società bianconera.

Si tratta di Marcelo, terzino brasiliano 34enne che ha recentemente vinto la Champions League con il Real Madrid. Il brasiliano nelle ultime due stagioni è stato sostanzialmente la riserva di Ferland Mendy e non prolungherà il suo contratto con la società spagnola. Di conseguenza da luglio potrà sottoscrivere un nuovo contratto con un'altra società. La Juventus starebbe valutando il suo ingaggio, considerando che un giocatore d'esperienza come il brasiliano potrebbe portare non solo qualità ma anche voglia di vincere a una società che ha il desiderio di ritornare a lottare per tutte le competizioni, italiane ed europee.

Il terzino Marcelo potrebbe trasferirsi alla Juventus

Il brasiliano va in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno e non prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Sarebbe un rinforzo d'esperienza che potrebbe aiutare la crescita dei tanti giovani della rosa bianconera.

Complessivamente sono stati 17 i match giocati in questa stagione da Marcelo, di questi 12 con 2 assist nel campionato spagnolo, 2 in Coppa del Re e 3 in Champions League.

Avendo 34 anni, il laterale potrebbe voler fare ancora una o due stagioni in Europa prima di ritornare in Brasile.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus, oltre a rinforzi d'esperienza, valuta anche giocatori più giovani, che possano dare un contributo immediato ma anche alla lunga.

Ad esempio per l'attacco continua a circolare il nome di Giacomo Raspadori, che ha disputato una stagione importante con il Sassuolo e con un'offerta da 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società emiliana.