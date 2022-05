La Juventus è al lavoro già da mesi in previsione della stagione 2022-2023, soprattutto perché nell'attuale la delusione nei risultati e nel gioco è stata evidente. Il quarto posto in campionato e un'eventuale vittoria della Coppa Italia in finale contro l'Inter prevista l'11 maggio non possono evidentemente soddisfare una società abituata a lottare per vincere tutte le competizioni. La delusione principale riguarda soprattutto la Champions League, con una sconfitta agli ottavi di finale contro una squadra forte ma a livello dei bianconeri come il Villareal.

Ci sarà molto lavoro da fare per il direttore sportivo Federico Cherubini e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, tenendo sempre conto che bisognerà anche alleggerire il bilancio societario. Per questo è difficile che ci saranno grandi investimenti sul mercato e potrebbero essere valorizzati diversi giovani della rosa bianconera. Uno degli acquisti più interessanti della Juventus del mercato di gennaio è stato quello di Federico Gatti, protagonista di una stagione importante nel Frosinone in Serie B. In questo finale di stagione cercherà di aiutare la squadra di Grosso nella promozione in Serie A considerando i playoff raggiunti.

Il difensore ritornerà alla Juventus a fine stagione e inizierà il ritiro estivo a luglio.

Allegri lo valuterà da vicino, potrebbe rimanere anche nella rosa bianconera come sostituto di Chiellini.

Il difensore Gatti potrebbe rimanere nella Juventus nella stagione 2022-2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Giorgio Chiellini potrebbe trasferirsi nel campionato americano. Una decisione che il difensore starebbe maturando prima di lasciare il calcio giocato.

C'è però la possibilità che anticipi il ritiro nonostante un contratto in scadenza con la Juventus a giugno 2023. In tal caso sarà necessario trovare un sostituto di qualità. Allegri valuterà da vicino Federico Gatti durante la preparazione estiva. Il difensore classe 1998 è un acquisto della Juventus nel mercato di gennaio, protagonista di una stagione importante con il Frosinone.

Potrebbe rimanere nella rosa bianconera se dovesse dimostrare di essere un giocatore utile.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe confermare Federico Gatti se il tecnico Allegri riterrà il difensore utile alla rosa bianconera. Si valutano però altri giocatori per la difesa. Il sostituto ideale di Giorgio Chiellini potrebbe essere Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. A proposito di giocatori italiani per il centrocampo il preferito sembra essere Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Per il settore avanzato piacciono Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.