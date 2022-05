La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà effettuare diversi acquisti. Le partenze di Chiellini, Bernardeschi e Dybala potrebbero non essere le sole durante il Calciomercato estivo. A rischio partenza ci sono Alex Sandro, Arthur Melo, Weston McKennie e Adrien Rabiot, oltre ad Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto di 35 milioni di euro per la società bianconera. Una somma che difficilmente la Juventus spenderà, per questo lo spagnolo sembra vicino al ritorno all'Atletico Madrid per poi essere ceduto a titolo definitivo.

Bisognerà trovare un sostituto di Dybala ma anche di Morata, nel primo caso è vicino Angel Di Maria, che ha salutato i tifosi del Paris Saint Germain nell'ultima giornata di campionato. Al posto dello spagnolo invece si valutano diversi nomi, negli ultimi giorni sono arrivate conferme in merito ad un interesse della Juventus per Filip Kostic, trequartista di fascia dell'Eintracht Francoforte vincitore dell'Europa League. Con un contratto in scadenza a giugno 2023, il compagno di nazionale di Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la società tedesca per circa 15 milioni di euro. Una stagione importante quella di Kostic, lo dimostrano non solo i gol ma anche i tanti assisti forniti ai suoi compagni.

Il giocatore Kostic potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Filip Kostic. Potrebbe essere il nazionale serbo il rinforzo della società bianconera per il settore avanzato, un giocatore che può giocare nel 4-3-3 come punta di fascia ma anche come trequartista nel 4-2-3-1.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e con un'offerta da 15 milioni di euro potrebbe lasciare l'Eintracht Francoforte, con la quale ha vinto recentemente l'Europa League in finale contro i Glasgow Rangers. In questa stagione ha disputato 12 match in Europa League segnando 3 gol e fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 31 match, 4 gol e 9 assist nel campionato tedesco. La scorsa stagione era stato vicino al trasferimento alla Lazio, ma la somma richiesta dalla società tedesca di circa 25 milioni di euro non ha agevolato il suo trasferimento nel campionato italiano. Attualmente il prezzo è minore perché ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale. Ad agevolare il suo trasferimento alla Juventus potrebbe essere Dusan Vlahovic, compagno di nazionale di Kostic.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per l'acquisto di un vice Vlahovic, piace molto Arnautovic del Bologna, che in questa stagione ha disputato 33 match segnando 14 gol. Il suo prezzo di mercato è di circa 10 milioni di euro, potrebbe arrivare come seconda punta Giacomo Raspadori, che il Sassuolo potrebbe vendere per circa 30 milioni di euro.