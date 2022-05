Dopo la festa scudetto, sembra essere tempo di regali a Milanello, con la società rossonera che potrebbe investire parecchio sul mercato estivo ormai alle porte. La dirigenza rossonera è alla ricerca di molte pedine, con l’esigenza di acquistare un esterno destro offensivo che è di primaria importanza.

La rosa di nomi a disposizione di Maldini e Massara è molto ampia, ma nelle ultime ore la dirigenza rossonera sembrerebbe essersi concentrata su due nomi: da una parte il giovane olandese Noa Lang, dall’altra il neo campione d’Inghilterra Raheem Sterling.

Milan alla ricerca di esterni offensivi

La dirigenza rossonera è sulle tracce di un attaccante esterno da regalare ai tifosi ed al mister Pioli come premio per la vittoria di questo scudetto. Già da questa settimana, nonostante i festeggiamenti, si lavorerà per individuare il profilo giusto ed imbastire una trattativa per cercare di portare a Milanello un top player offensivo. Nelle ultime ore è circolato il nome di un fresco vincitore della Premier, si tratta di Sterling: l’attaccante inglese di origini giamaicane è stato uno dei protagonisti di questa stagione con il Manchester City, realizzando ben 17 reti in tutte le competizioni. Nonostante abbia ancora 27 anni, Sterling ha acquisito tantissima esperienza, anche internazionale, e potrebbe far molto comodo a Pioli per disputare al meglio tutte le competizioni.

Il contratto dell’attaccante inglese è in scadenza nel 2023 e potrebbe decidere di non rinnovare se non avrà le giuste garanzie per il suo futuro. Per questo motivo, il City potrebbe lasciarlo partire anche per un’offerta inferiore al suo valore di mercato. La dirigenza rossonera, infatti, se individuerà in Sterling il profilo giusto per la prossima stagione, potrebbe formulare un’offerta al club inglese per una cifra intorno ai 50 milioni di euro, cifra che potrebbe far cedere le resistenze del City e far approdare l’attaccante classe ’94 a Milano.

Dal top player alla giovane promessa

Nella lista dei desideri della dirigenza rossonera è stato inserito da tempo l’esterno offensivo olandese Noa Lang: il classe ’99 ha disputato una stagione di grande livello, con 9 reti realizzate e ben 15 assist forniti ai compagni. Il gioco di squadra e la giovane età potrebbero essere delle carte vincenti che il mister Pioli potrebbe sfruttare per far crescere ancora di più l’attaccante olandese.

La soluzione che porta a Noa Lang sarebbe sicuramente più economica per le casse del Milan, con il Club Bruges che lo valuta intorno ai 20 milioni di euro. Se la strada che porta a Sterling significherebbe avere maggiore esperienza ed un top player a disposizione, quella che arriva a Noa Lang potrebbe portare un forte giovane di livello, che potrebbe crescere parecchio col contributo del club rossonero.