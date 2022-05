Le grandi manovre del mercato della Juventus e dell'Inter si incrociano. Questa volta i due club sarebbero indirettamente in duello per Ivan Perisic, esterno croato protagonista di una stagione straordinaria in nerazzurro. La scadenza di contratto al 30 giugno ha mescolato le carte, l'accordo con l'attuale società non è stato ancora firmato e così i bianconeri avrebbero fiutato l'affare inserendosi per cercare di strappare il giocatore agli storici rivali. Anche se nelle ultime ora non mancano le indiscrezioni che vorrebbero la società nerazzurra intenzionata a provare a prolungare il rapporto col croato.

Inter: il rinnovo di Perisic sembra più vicino

Il futuro di Ivan Perisic però sembra più vicino all'Inter che alla Juventus. L'incontro con il procuratore dell'esterno che era a Milano fin da ieri, sembra abbia dato esito positivo. Marotta prima del match con la Sampdoria aveva chiaramente detto che la volontà era quella di continuare insieme, così oggi sarebbe arrivata l'offerta per il prolungamento.

I dirigenti avrebbero infatti proposto un ingaggio tra parte fissa e bonus da 6 milioni a stagione, andando incontro alle richieste del giocatore e pareggiando quella che sarebbe stata l'offerta della Juventus, A questo punto si attende la risposta di Perisic, con ottimismo in grande crescita da parte dei nerazzurri.

La Juventus ora punta su Kostic

La Juventus però ha estremamente bisogno di un esterno sinistro e così si sarebbe gettata su Filip Kostic, formidabile assist man dell'Eintracht Francoforte, fresco vincitore dell'Europa League. Il laterale mancino compagno di Nazionale di Vlahovic, che in questa stagione ha fornito 15 assist, sarebbe la prima alternativa a Perisic per una lunga serie di motivi.

Il primo è il prezzo che sarebbe di "soli" 15 milioni di euro, in discesa per la scadenza del contratto tra un anno. Poi ci sono le caratteristiche tecniche: nato come ala, è stato retrocesso a laterale a tutto campo in Germania dove ha giocato le ultime due stagioni ad altissimi livelli. Lo stesso percorso di Perisic, un jolly sulla sinistra che potrebbe tornare molto utile ad Allegri che avrebbe così una pedina molto simile a Cuadrado ma dall'altra parte del campo.

In passato Kostic è già stato accostato a molti club italiani, tra questi pure l'Inter che però a gennaio ha chiuso il colpo Gosens e con la permanenza di Perisic avrebbe tutti i posti occupati a sinistra. L'estate scorsa la Lazio sembrava essere vicina al laterale, ma Lotito non riuscì a chiudere l'affare. Ora ci prova la Juventus con il vantaggio di avere dalla sua parte un possibile alleato. Il suo procuratore è Lucci, un agente che ha ottimi rapporti con la Vecchia Signora, infatti della sua scuderia fanno parte anche Perin, Cuadrado e Bonucci.

Insomma con Perisic più vicino all'Inter, la Juventus sembra pronta a virare su Filip Kostic.