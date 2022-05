La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero dopo tre stagioni. Gli ultimi arrivi senza prezzo di cartellino sono del 2019, quando vennero acquistati Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Si parla molto del possibile ingaggio di Paul Pogba ma anche di quello di Angel Di Maria, in scadenza rispettivamente con il Manchester United e con il Paris Saint Germain. L'argentino, in una recente intervista, ha dichiarato che è presente un precontratto che garantirebbe alla società francese di prolungare la sua intesa contrattuale di un'altra stagione.

Anche il tecnico Pochettino ha sottolineato che vorrebbe la conferma di Di Maria; di conseguenza c'è la possibilità che possa rimanere in Francia.

Le ultime indiscrezioni di mercato intanto parlano dell'interesse della società bianconera per Ivan Perisic, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno e che non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società milanese. Ci sarebbe distanza fra offerta dell'Inter da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione e le richieste del giocatore da almeno 6,5 milioni di euro a stagione. Perisic piacerebbe ad Allegri e sarebbe l'ideale come supporto a Vlahovic e a Chiesa.

Il croato Perisic potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Ivan Perisic.

Il centrocampista potrebbe arrivare nel caso in cui Di Maria decidesse di rimanere al Paris Saint Germain.

Il giocatore dell'Inter difficilmente rimarrà a Milano considerando la distanza fra domanda e offerta in sede di trattative. Inoltre il centrocampista non avrebbe gradito il fatto che l'Inter abbia deciso di discutere del prolungamento di contratto solo nelle ultime settimane e non ci abbia lavorato in precedenza.

Oltre ai bianconeri, Perisic piacerebbe anche al Chelsea.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi importanti anche per la difesa, oltre a Chiellini potrebbe lasciare la società bianconera anche Alex Sandro. Come centrale si valutano diversi giocatori, da Milenkovic a Bremer, per quanto riguarda invece la fascia sinistra difensiva potrebbe arrivare Destiny Udogie, che ha disputato una stagione importante con l'Udinese e con un'offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe lasciare la società veneta.

Per quanto riguarda il centrocampo invece il preferito rimane Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United. In alternativa piace anche Jorginho del Chelsea.