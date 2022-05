Radja Nainggolan è tornato a parlare dell'Inter, attaccando la società nerazzurra sulle difficoltà palesate dal club nel rinnovare il contratto ad Ivan Perisic. La Juventus nel frattempo, starebbe osservando Goncalo Guedes del Valencia

Radja Nainggolan esalta Perisic: 'Un giocatore incredibile, L’Inter doveva farlo rinnovare a tutti i costi'

Il rapporto tra l'Inter ed Ivan Perisic potrebbe interrompersi nella prossima sessione di Calciomercato. La squadra nerazzurra infatti, vorrebbe rinnovare il contratto al Croato ad una cifra inferiore rispetto a quella richiesta dal fluidificante, che dunque starebbe meditando di trasferirsi al Chelsea o alla Juventus.

Proprio di questo, ha voluto parlare Radja Nainggolan, ex centrocampista che ha vestito la maglia del "Biscione" per due anni. L'ex mediano belga, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha detto sull'argomento: "Perisic è diventato un giocatore incredibile, imbarazzante. L’Inter doveva farlo rinnovare a tutti i costi, non lo ha fatto e non me lo spiego. Ora se lascerà e andrà magari alla Juve, non sarà un problema suo, che è stato un professionista fino alla fine, ma del club". Parole dure, quelle espresse da Nainggolan, che ricordiamo si lasciò con l'Inter in rapporti non idilliaci.

Juventus, il nome nuovo per la fascia sarebbe quello di Guedes: sul laterale spagnolo ci sarebbe anche la Roma

La Juventus nella prossima finestra di calciomercato estiva, potrebbe focalizzare le proprie attenzioni sull'acquisto di un attaccante. Il nome nuovo suggerito dalla stampa spagnola per la compagine bianconera, risulterebbe essere quello di Goncalo Guedes del Valencia.

L'esterno sinistro, sarebbe stato messo in vendita dalla società iberica a causa dei forti debiti riscontrati da quest'ultima. Il suo contratto scadrà nel prossimo 2023 ed il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Oltre che la Juventus, su Guedes ci sarebbe da tempo anche l'interesse della Roma di José Mourinho, che vorrebbe potenziare la corsia di sinistra con un giocatore di esperienza.

Gli altri movimenti di calciomercato della Juventus

Nel frattempo, oltre a Guedes, la Juventus starebbe studiando diverse alternative per l'attacco dell'anno prossimo. Morata e Kean, per motivi diversi, potrebbero lasciare Torino e di conseguenza Cherubini, avrebbe messo nel mirino uno tra Marco Arnautovic o Luis Muriel. Entrambi risulterebbero essere in uscita dai rispetti club ed entrambi arriverebbero in bianconero per una cifra abbordabile. Sullo sfondo per la Vecchia Signora, si staglierebbe sempre la figura di Angel Di Maria, che approderebbe alla Continassa a parametro zero.