La Juventus ha chiuso la stagione senza vincere nessuna competizione, situazione che non accadeva da 11 anni. Tale situazione ha sicuramente deluso tifosi e la società, specie dopo il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, che in passato aveva vinto cinque scudetti consecutivi in bianconero, mentre quest'anno la squadra ha faticato ad avere continuità di prestazioni e di risultati.

Nonostante questo la posizione di mister Allegri nella Juventus pare essere solida: il tecnico toscano è forte di un contratto sottoscritto la scorsa estate a 7 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus fino a giugno 2025.

Inoltre - nonostante la delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia - Allegri avrebbe la fiducia del presidente Agnelli, che ha gradito i progressi della squadra nella seconda parte della stagione. Di conseguenza, il tecnico dovrebbe proprio essere confermato anche nella stagione 2022-2023, cercando di essere competitivo in campionato, in Coppa Italia e in Champions League.

Le sconfitte contro l'Inter in Supercoppa italiana e in Coppa Italia, il quarto posto in campionato e l'uscita agli ottavi di finale di Champions League non soddisfano la società bianconera, ma comunque Allegri avrebbe la fiducia del presidente bianconero. Di certo il contratto sottoscritto dal tecnico con la Juventus fino a giugno 2025 dà garanzie importanti sul lavoro di Allegri.

Ora la società bianconera cercherà di rinforzare la rosa acquistando giocatori ideali al gioco del toscano.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe rinforzarsi con innesti importanti durante il Calciomercato estivo. Circola da settimane il nome di Pogba, che garantirebbe fisicità e qualità al centrocampo bianconero.

Ma potrebbero arrivare anche un difensore centrale, un terzino e due rinforzi per il settore avanzato. A tal riguardo piace Angel Di Maria, in scadenza di contratto a giugno con Psg. Piacerebbe anche Giacomo Raspadori, che il Sassuolo valuterebbe circa 30 milioni di euro.