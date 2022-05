La Juventus dalla stagione 2022-2023 non avrà in rosa Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Il difensore lascerà la società bianconera e potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano, mentre l'argentino non prolungherà la sua intesa contrattuale in scadenza a giugno.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione è Federico Bernardeschi, anche lui ha il contratto in scadenza a giugno. Sul centrocampista però la società bianconera non ha deciso niente, anche perché è considerato utile ad Allegri. Molto dipenderà dalla sua volontà di accettare un ingaggio minore rispetto agli attuali 4 milioni di euro netti a stagione.

A parlare del giocatore è stato recentemente il suo agente sportivo Federico Pastorello, che ha dichiarato come il centrocampista voglia rimanere nella società bianconera. Non mancherebbero però delle alternative al giocatore, come dichiarato da Pastorello, con Bernardeschi che in caso di addio alla Juventus vorrebbe trasferirsi in una società che lotta per vincere.

L'agente sportivo di Bernardeschi cura gli interessi sportivi anche di Arthur Melo. Il centrocampista a fine stagione potrebbe lasciare la Juventus anche perché non è ideale ideale per il gioco di Allegri.

L'agente sportivo Pastorello ha parlato di Federico Bernardeschi

"Non ho mai avuto la percezione che Bernardeschi non venisse riconfermato dalla Juventus.

Magari è un gioco delle parti e possono darti la sensazione di non essere importante per il progetto sportivo bianconero", sono queste le dichiarazioni di Federico Pastorello.

L'agente sportivo di Bernardeschi ha aggiunto: "La sua priorità è quella di rimanere, poi è normale debba valutare delle alternative, che ci sono".

Il procuratore ha confermato che il futuro professionale del centrocampista sarà in una società che lotta per vincere e che la Juventus lo è, come ce ne sono altre.

Arthur Melo potrebbe lasciare la Juventus a giugno

L'agente sportivo Federico Pastorello cura gli interessi sportivi anche di Arthur Melo, che dovrebbe lasciare la Juventus a giugno. Il brasiliano è stato vicino al trasferimento all'Arsenal a gennaio.

Come confermato da Pastorello il brasiliano era stato acquistato dai bianconeri nel 2019 per fare un calcio diverso, ossia quello di Sarri, ma ora con Allegri che vuole due mediani forti fisicamente non è più centrale nel progetto. A tal riguardo ha aggiunto: 'Non è nell'interesse di nessuno continuare in questa situazione'. La Juventus valuta il brasiliano circa 40 milioni di euro.