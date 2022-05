La Juventus, nelle prossime settimane, lavorerà per rinforzare la rosa. Anche perché i bianconeri cambieranno moltissimi giocatori e le entrate dovranno essere parecchie al netto delle uscite. Il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Paul Pogba. La Juventus avrebbe fretta di chiudere per il francese per evitare la concorrenza di altre squadre. Infatti, Pogba lascerà il Manchester United a parametro zero e dunque il pericolo che possa arrivare un club che gli può offrire un ingaggio altissimo è concreto. La Juventus a certe cifre non potrebbe competere perciò deve convincere Pogba il prima possibile.

Per questo o motivo, stando a quanto afferma Tuttosport, ci sarebbe stato un incontro tra il centrocampista francese e Pavel Nedved. Il vice presidente della Juventus avrebbe voluto ribadire la bontà del progetto bianconero. Pogba avrebbe intenzione di tornare a Torino ma ancora non avrebbe dato il si definitivo. Perciò i rischi sono sempre dietro l'angolo e va monitorata la questione PSG che potrebbe cercare di convincere Zidane a prendere il posto di Pochettino.

Rischio francese

Per la Juventus il rischio più grande nella trattativa per riportare a Torino Paul Pogba è il Paris Saint Germain. I francesi offrirebbero al giocatore attualmente del Manchester United sarebbe superiore a quello dei bianconeri.

Ma al momento il progetto Juventus stuzzicherebbe di più Pogba. Ma il Psg sta compiendo l'ennesima rivoluzione e dopo l'ingaggio monstre dato a Mbappè il pericolo è dietro l'angolo. Inoltre, il club francese vorrebbe prendere come nuovo allenatore Zidane e l'ex tecnico del Real Madrid potrebbe richiedere proprio l'acquisto di Pogba.

Perciò la Juventus ha fretta di ottenere il si definitivo dal francese per evitare pericoli inaspettati. In ogni caso resterebbe comunque l'ottimismo per il buon esito della trattativa ma le vie del mercato sono infinite e non si può escludere nulla.

La Juventus vuole rinforzare la rosa

La Juventus, questa estate, dovrà fare un grande lavoro sul mercato.

La rosa attuale non ha dato le risposte sperate e in più molti giocatori andranno via. In particolare bisognerà sostituire certamente Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Ma i possibili partenti sono altri e l'attacco potrebbe essere il reparto che richiederebbe maggiori interventi. Infatti, Alvaro Morata e Moise Kean sarebbe in bilico. Per lo spagnolo la Juventus farà un tentativo per tenerlo ma la trattativa potrà andare in porto solo se i colchoneros abbasseranno le loro richieste. Infatti, i bianconeri non riscatteranno Morata a 35 milioni e potranno eventualmente spingersi intorno ai 15 milioni più bonus.