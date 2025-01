La Juventus ha ricevuto due notizie contrastanti nelle ultime ore: da un lato il sollievo per Francisco Conceicao, che non ha riportato lesioni muscolari, dall’altro l’ennesimo stop per Arkadiusz Milik, costretto a fermarsi per almeno 10-15 giorni.

Il numero 7 bianconero può tirare un sospiro di sollievo dopo i primi accertamenti medici. Il giovane esterno portoghese, infatti, ha evitato guai seri al flessore della coscia destra: gli esami strumentali hanno evidenziato solo un sovraccarico muscolare. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente per evitare ricadute.

Milik: proseguono i problemi

Nonostante l’assenza di lesioni per Conceicao, la sua presenza per il derby contro il Torino, in programma l’11 gennaio, resta in forte dubbio. Thiago Motta e lo staff medico valuteranno nei prossimi giorni se rischiarlo o preservarlo per le sfide successive. La Juventus, infatti, non vuole correre il pericolo di perdere Conceicao per un periodo più lungo, soprattutto in un momento in cui le alternative offensive sono ridotte.

Per Arek Milik, invece, il momento difficile sembra non avere fine. Il centravanti polacco ha accusato nuovi fastidi muscolari, probabilmente legati ai carichi di lavoro delle ultime settimane, e dovrà stare fermo per almeno 10-15 giorni.

Ormai Milik è fermo dal giugno 2024, quando si sottopose a un intervento chirurgico per risolvere la rottura del menisco.

Dopo un lungo periodo di riabilitazione, ha dovuto fermarsi nuovamente a ottobre, subendo una nuova operazione al ginocchio sinistro per una sutura artroscopica del residuo meniscale. Questo ulteriore intoppo rischia di allunga ancora i tempi per il suo completo recupero.

La Juventus già da mesi deve fare affidamento su un solo attaccante di ruolo (Dusan Vlahovic) e questa nuova assenza costringerà il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a intervenire sul mercato con urgenza per avere più alternative offensive.

Due giorni di riposo prima della ripresa

Nel frattempo, la squadra ha beneficiato di qualche ora di relax dopo il ritorno dall’Arabia Saudita, dove ha disputato la Supercoppa Italiana. Dopo la delusione per l’eliminazione, Thiago Motta ha concesso due giorni di riposo ai suoi giocatori. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 7 gennaio, quando la Juventus inizierà ufficialmente la preparazione per il derby contro il Torino.

La sfida con i granata sarà fondamentale non solo per la classifica, ma anche per ritrovare fiducia e rispondere alle critiche dei tifosi. La sconfitta in Supercoppa ha lasciato strascichi e il malcontento tra i sostenitori bianconeri è evidente. Ora spetta a Thiago Motta e alla squadra riportare entusiasmo e conquistare una vittoria che potrebbe rilanciare la Juventus.