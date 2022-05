La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà migliorare una rosa in gran parte dei settori. Non solo il centrocampo, la società bianconera dovrà trovare anche il sostituto di Giorgio Chiellini e uno di Paulo Dybala, che lasceranno la società bianconera a giugno. La società bianconera potrebbe effettuare almeno sette acquisti, due sarebbero già stati definiti. Parliamo di Paul Pogba e Angel Di Maria, in scadenza di contratto. A questi potrebbero aggiungersi anche un difensore centrale, un terzino sinistro oltre ad un giocatore bravo nell'impostazione di gioco.

Anche il settore avanzato potrebbe essere integrato da rinforzi di qualità e oltre a Di Maria potrebbe arrivare anche un'alternativa a Dusan Vlahovic. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe anche Marko Arnautovic, che in questa stagione con il Bologna ha dimostrato di essere un giocatore molto importante. In 33 match ha segnato 14 gol, uno dei quali anche alla Juventus all'Allianz Stadium di Torino. Arnautovic può giocare sia punta centrale che sulla fascia, essendo bravo non solo nella finalizzazione ma anche dal punto di vista tecnico. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024 ma con un'offerta di circa 10 milioni di euro potrebbe lasciare la società emiliana.

Il giocatore Arnautovic potrebbe trasferirsi alla Juventus come vice Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare come vice Vlahovic il giocatore del Bologna Marko Arnautovic. 14 gol ed 1 un assist per il nazionale austriaco in questa stagione, a 33 anni potrebbe rappresentare un rinforzo ideale perché garantirebbe esperienza oltre al fatto che ha dimostrato di essere un giocatore molto importante nel campionato italiano.

Molto dipenderà dalla sua volontà di accettare un ruolo da riserva nella Juventus anche se può giocare anche come punta di fascia nel 4-3-3. La prestazione del giocatore in Juventus-Bologna avrebbe incrementato l'interesse della società bianconera per il giocatore, che potrebbe presentare un'offerta da circa 10 milioni di euro alla società emiliana.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe agevolare l'arrivo di Arnautovic con la cessione di Kean. La punta italiana potrebbe essere ceduta con diverse società inglesi che sarebbero interessate al giocatore. La società bianconera starebbe cercando anche di riscattare Alvaro Morata, in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid. La Juventus non vorrebbe spendere i 30 milioni di euro del suo cartellino e preferirebbe investire 20 milioni per lo spagnolo. Allegri gradirebbe la conferma di Morata, anche perché ha dimostrato di essere molto importante in questa stagione nel 4-3-3 del toscano.