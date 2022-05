Puntellare l'organico a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri con acquisti di grande qualità. È questo l'obiettivo della Juventus, che dopo la conclusione del campionato e la qualificazione alla prossima Champions League, si sta azionando sul mercato per ritornare grande.

Juve, nel mirino ci sarebbe Pulisic

L'addio di Paulo Dybala ha lasciato un vuoto sulla trequarti e per questo, la dirigenza bianconera sta monitorando diversi profili per rinforzarla. Oltre Angel Di Maria, svincolatosi dal Paris Saint Germain, la Vecchia Signora starebbe valutando la candidatura di Christian Pulisic, trequartista statunitense del Chelsea, che non ha vissuto una grande annata con poche luci e molte ombre.

Complice un impiego non sempre da titolare, il numero 10 dei Blues potrebbe decidere di lasciare Londra per provare una nuova esperienza, giocando con maggiore continuità e diventando un perno di un nuovo progetto serio e vincente. La Juventus sta monitorando con grande attenzione la situazione, ma il problema maggiore è legato alla valutazione del calciatore, che è stato acquisto per una cifra attorno ai 70 milioni di euro, troppi per le casse della Vecchia Signora. Difficile che il Chelsea possa cederlo in prestito, ma i bianconeri tengono alta la guardia in caso di una rottura totale tra il calciatore e le parti, che potrebbe favorire la cessione.

Juve, pressing su Renan Lodi

Altro tassello fondamentale per il prossimo mercato estivo è rappresentato dall'acquisto di un terzino sinistro di alto livello, che possa sostituire il partente Alex Sandro.

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, il preferito resta Renan Lodi, esterno brasiliano in forza all'Atletico Madrid, pronto a lasciare i Colchoneros nella prossima sessione estiva di calciomercato. Con il possibile acquisto di Marcos Alonso dal Chelsea, il club spagnolo potrebbe favore l'addio dell'esterno verdeoro e con un'offerta attorno ai 20 milioni di euro, l'affare potrebbe chiudersi.

Renan Lodi non è il solo terzino monitorato dai bianconeri che stanno osservando anche alcuni del panorama italiano. Tra questi, c'è sicuramente Destiny Udogie, esterno dell'Udinese che ha disputato un grande campionato con la maglia friulana. L'Udinese non fa sconti e chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il suo esterno.

Più facile la pista per arrivare a Raoul Bellanova, uno dei pochi a salvarsi nella disastrosa stagione del Cagliari, conclusasi con la retrocessione . Difficile che il classe 2002 possa restare in Serie B, e per questo con un'offerta attorno ai 10 milioni di euro, la Juventus potrebbe accaparrarsi le prestazioni del giovane esterno, seguito anche dall'Inter.