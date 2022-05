La Juventus è stata una delle delusioni della stagione. Non può soddisfare alla società bianconera un quarto posto in campionato ed un'uscita agli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal. Di certo i bianconeri sono in ricostruzione dopo che nelle ultime stagioni si è deciso di investire su giovani di qualità per cercare di lavorare su un progetto di medio e lungo termine. Il ritorno di Massimiliano Allegri da tecnico ne è la dimostrazione. Di momenti difficili la Juventus ne ha vissuti molti negli ultimi vent'anni, su tutti la sentenza Calciopoli e la retrocessione in Serie B nel 2006.

Nella stagione 2004-2005 e 2005-2006 il tecnico della società bianconera era Fabio Capello, che recentemente è stato intervistato. Fra gli argomenti trattati c'è proprio la sentenza Calciopoli, l'ex tecnico friulano ci ha tenuto a sottolineare che i due scudetti tolti dalla sentenza se li sente suoi in quanto la squadra bianconera li ha vinti meritatamente sul campo. Capello ha voluto parlare anche della decisione di lasciare la panchina e di diventare commentatore sportivo a Sky Sport. Sull'eliminazione della nazionale italiana dai mondiali, Capello ha sottolineato come i rigori siano stati decisivi, come lo sono stati nella vittoria della squadra di Roberto Mancini all'Europeo nel 2021.

''Gli scudetti della Juventus tolti con la sentenza di Calciopoli non mi pesano in quanto li ho vinti meritatamente sul campo''. Queste le dichiarazioni di Fabio Capello in una recente intervista, l'ex tecnico della Juventus ci ha tenuto a sottolineare di sentirsi vincitore di quei due campionati nonostante la sentenza che stabilì la revoca di quello del 2004-2005 e l'assegnazione di quello 2005-2006 all'Inter.

L'ex tecnico in merito alla sua attuale professione ha sottolineato: 'Adesso sto facendo il commentatore sportivo a Sky, il mio lavoro è questo'. Sull'eliminazione della nazionale italiana di Roberto Mancini ai mondiali ha aggiunto: 'Posso solo dire che siamo usciti per due rigori sbagliati, abbiamo vinto agli Europei per i rigori, siamo usciti per i rigori, è il calcio'.

Capello è stato invitato in Friuli Venezia Giulia per il premio Nonino

L'intervista a Fabio Capello è stata realizzata in Friuli Venezia Giulia, terra d'origine dell'ex tecnico. L'attuale commentatore televisivo a tal riguardo ha dichiarato: ''Non ritorno spesso in Friuli Venezia Giulia ma lo faccio volentieri, come quando vengo a rivedere gli amici''. Capello è ritornato per il premio Nonino, evento culturale creato dalla famiglia di distillatori friulani.