La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante con tante cessioni sia per motivi tecnici ed economici. Oltre a Paulo Dybala potrebbe lasciare a scadenza di contratto Federico Bernardeschi. Da valutare inoltre il futuro professionale di Alex Sandro e Giorgio Chiellini, entrambi in scadenza a giugno 2023, di Aaron Ramsey, Arthur Melo, Alvaro Morata e Moise Kean. La società bianconera cercherà di ringiovanire la rosa così anche da diminuire il monte ingaggi. Non è un caso si parli di un interesse per giocatori come Niccolò Zaniolo e Giacomo Raspadori, oltre al fatto che potrebbero essere valorizzati giovani come Federico Gatti, Nicolò Fagioli, Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia.

Negli ultimi mesi si è parlato del possibile arrivo di Boubacar Kamara, centrocampista francese di 23 anni che è in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia a fine stagione. Secondo il giornalista sportivo Dario Pellegrini la Juventus non vorrebbe Kamara ma avrebbe individuato altri due possibili rinforzi non tanto per il calciomercato estivo per il futuro. Piacciono Koné del Borussia Monchengladbach e Onana del Lille, entrambi centrocampisti di 21 anni.

I centrocampisti Koné e Onana piacciono alla Juventus

''Kamara è stato bocciato mesi fa, prima di gennaio, dal comparto scouting della Juventus. Al tempo Kone del Borussia Monchengladbach e Onana del Lille collezionarono feedback positivi e attenzioni.

Materiale per il mercato estivo? Non credo ma in futuro''. Questo il post di Dario Pellegrini sul suo account ufficiale di Twitter. Il giornalista sportivo ha dichiarato che la Juventus non segue più Kamara dell'Olympique Marsiglia ma due giovani classe 2001, si tratta di Koné del Borussia Monchengladbach e di Onana del Lille.

Il primo in questa stagione ha disputato fino ad adesso 26 match segnando 2 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno nel campionato tedesco, a questi bisogna aggiungere 2 match ed 1 gol nella Coppa di Germania. Onana è invece è un riferimento del centrocampo del Lille ma anche della nazionale under 21 belga, è infatti il capitano disputando fino ad adesso 7 match e segnando 1 gol.

Per quanto riguarda invece la stagione nella società francese Onana ha giocato fino ad adesso 28 match con 1 gol nel campionato francese, a questi bisogna aggiungere 2 match, 2 gol ed 1 assist in Coppa di Francia e 8 match in Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta diversi giovani di qualità ma anche rinforzi di esperienza per il calciomercato estivo. Fra i preferiti c'è sicuramente Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro, avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera a circa 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.