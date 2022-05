La Juventus a fine stagione lascerà partire Paulo Dybala: l'argentino andrà in scadenza di contratto. Sarà un addio pesante sul piano tecnico e anche simbolico, visto che diversi tifosi avrebbero preferito la sua permanenza. Per l'argentino si parla di un possibile trasferimento a parametro zero all'Inter, con il giocatore che potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.

La Juventus starebbe lavorando già al sostituto, con tanti giocatori che piacciono alla società bianconera: da Nicolò Zaniolo della Roma a Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Negli ultimi giorni diversi giornali sportivi parlano però di un possibile interesse della Juventus anche per uno dei migliori giovani del calcio americano: si tratta di Christian Pulisic. Il giocatore classe 1998 è in scadenza di contratto con il Chelsea a fine giugno 2024 e potrebbe lasciare la società inglese per circa 40 milioni di euro.

Lo statunitense Pulisic potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

La Juventus potrebbe puntare su Christian Pulisic. Il giocatore statunitense classe 1998 piacerebbe alla società bianconera come rinforzo per il settore avanzato, ideale sia nell'eventualità in cui Allegri giochi con il 4-3-3, sia con il 4-2-3-1. L'americano può giocare sia sulla fascia che a supporto di una punta centrale come Vlahovic.

In scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2024, potrebbe lasciare la società inglese per circa 40 milioni di euro. Di recente ha suscitato un certo clamore un post pubblicato dal papà di Pulisic (poi cancellato) riferito al fatto che Tuchel non aveva schierato titolare il figlio nell'ultimo match disputato dal Chelsea contro l'Everton.

Alla Juventus, Pulisic ritroverebbe il suo amico e compagno di nazionale Weston McKennie, protagonista di una prima parte di stagione importante fino all'infortunio nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal.

La stagione fino ad adesso disputata da Pulisic al Chelsea

Christian Pulisic ha disputato fino ad adesso in questa edizione della Premier League 19 partite, segnando cinque gol e fornendo un assist decisivo.

A questi bisogna aggiungere sette presenze, con due gol e un assist in Champions League e altri due assist fra Fa Cup e Carabao Cup. Inoltre è stato schierato anche in Supercoppa europea e nel Mondiale per Club, vinto dagli inglesi.