La Juventus a tre giornate dalla fine ha ottenuto la partecipazione alla Champions League per la stagione 2022-2023. La distanza dalla Roma quarta in classifica è di 10 punti, che garantisce l'obiettivo minimo del quarto posto. La vittoria contro il Venezia all'Allianz Stadium non è stata facile, soprattutto nel secondo tempo i bianconeri non sono riusciti ad incidere subendo il gol del pareggio. Decisivo Leonardo Bonucci, autore di due gol che hanno garantito il successo per 2 a 1. L'ultimo obiettivo stagionale è la La Coppa Italia, con la finale prevista mercoledì 11 maggio contro l'Inter.

Intanto la società bianconera è al lavoro per rinforzare una rosa che ha bisogna di qualità soprattutto a centrocampo. A tal riguardo serve un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che sappia garantire verticalizzazione verso le punte. Il preferito sembra essere Jorginho, come ha confermato anche il giornalista sportivo Franco Leonetti. A Juventibus ha sottolineato come il primo nome per il centrocampo della Juventus è proprio il giocatore del Chelsea, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023. Il nazionale italiano sarebbe pronto a ritornare in Serie A ed accetterebbe volentieri il trasferimento alla Juventus.

Il centrocampista Jorginho potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe individuato in Jorginho il rinforzo ideale per il centrocampo. A confermarlo anche il giornalista sportivo Franco Leonetti, che ha sottolineato come il nazionale italiano sarebbe considerato il primo nome per migliorare un centrocampo che ha dimostrato problematiche evidenti in qualità.

In scadenza di contratto a giugno 2023, con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare il Chelsea. Possibile l'intesa contrattuale a circa 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Successivamente la Juventus potrebbe valutare anche l'acquisto di una mezzala d'inserimento, che possa garantire assist e gol.

L'eventuale arrivo di Jorginho potrebbe agevolare qualche cessione importante. Sarà importante anche rinforzare il settore avanzato, anche perché oltre a Dybala potrebbe lasciare Torino anche uno fra Morata e Kean.

Il mercato della Juventus

Da valutare il futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro. Difficilmente però la Juventus lo acquisterà se la società spagnola non accetterà offerte minori. Anche Moise Kean è a rischio partenza, se uno dei due dovesse partire potrebbe arrivare Giacomo Raspadori. Il giocatore del Sassuolo potrebbe lasciare la società emiliana per circa 30 milioni di euro.