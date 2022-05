In casa rossonera l’entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria contro la Fiorentina che permette al Milan di tenere il comando della classifica di Serie A. Nelle prossime settimane, oltre allo scudetto, si deciderà anche il futuro societario del club rossonero, con il fondo di InvestCorp destinato a subentrare all’attuale proprietà.

Se dovesse arrivare lo scudetto, la nuova proprietà sarebbe pronta a regalare più di un nuovo gioiello ai tifosi rossoneri, investendo una grossa cifra per il mercato estivo. Il reparto offensivo, con ogni probabilità, sarà quello maggiormente interessato, con la dirigenza rossonera che avrebbe messo gli occhi su un campione portoghese: Joao Felix.

Oltre a Felix, un altro classe ’99 è entrato nella lista dei desideri del Milan, cioè Nicolò Zaniolo.

Il Milan alla ricerca di nuovi talenti

L’entusiasmo per la vittoria di ieri contro la Fiorentina è alle stelle ed il Milan ha tutte le intenzioni di portare nella sponda rossonera di Milano lo scudetto dopo 10 anni di attesa. I pensieri della dirigenza rossonera, però, non riguardano solo le ultime 3 giornate, ma sono concentrati anche sulle prossime mosse in chiave mercato. Nelle ultime ore, alcune voci dalla Spagna hanno riferito di un interesse del club rossonero per il campioncino dell’Atletico Madrid Joao Felix, che non si è imposto appieno nel campionato spagnolo e sembra avere l’intenzione di cambiare aria.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 70 milioni di euro, ma la nuova società potrebbe accettare l’idea di un grosso investimento come regalo ai tifosi e come premio se dovesse arrivare lo scudetto. Il portoghese classe ’99, autore di 10 reti in questa stagione, è in possesso di eccellenti qualità e la sua giovane età può solo incrementare la sua crescita, soprattutto nelle mani del tecnico Pioli, abile nella gestione dei giovani di talento.

La dirigenza rossonera pesca anche in Italia

A proposito di giovani di talento, la dirigenza rossonera sembrerebbe aver messo gli occhi anche su un altro giovane classe ’99, il centrocampista offensivo della Roma Nicolò Zaniolo. Su di lui è forte l’interesse della Juventus che però sembra essersi tirata indietro a causa delle pretese troppo alte della dirigenza giallorossa.

Si parla infatti di una richiesta intorno ai 50 milioni di euro. La dirigenza rossonera, invece, potrebbe decidere di investire tale cifra, con qualche contropartita, per garantirsi le prestazioni di uno dei più forti centrocampisti italiani in ottica futura. In una stagione nella quale non ha brillato pienamente, costellata anche da qualche infortunio, il giovane centrocampista offensivo della Roma ha comunque continuato ad essere protagonista nel campionato di Serie A e per questo il Milan sembra avere intenzione di investire su di lui per il futuro.