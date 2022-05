La Juventus nel Calciomercato estivo dovrà acquistare almeno un rinforzo importante a centrocampo. La crescita di Adrien Rabiot ma anche il rendimento di Weston McKennie prima dell'infortunio hanno però dato certezze importanti nel ruolo di mezzala, con l'americano che ha garantito diversi gol. Per questo si cercherà di acquistare soprattutto un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che sappia verticalizzare verso le punte. Potrebbe arrivare Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

La situazione societaria degli inglesi non agevola però trattative di mercato. Per questo la Juventus starebbe valutando altri nomi. Fra questi ci sarebbe Frenkie de Jong, non considerato un giocatore importante per il tecnico del Barcellona Xavi considerando anche l'abbondanza a centrocampo per la società catalana. Il giocatore olandese potrebbe lasciare la Spagna nel calciomercato estivo. Fra le società interessate al suo acquisto ci sono il Manchester United del nuovo tecnico Ten Hag, che ha già allenato de Jong all'Ajax, il Bayern Monaco ma anche la Juventus. A confermarlo anche il giornalista sportivo Marcello Chirico, che ha sottolineato come il centrocampista sia tra i preferiti del tecnico Allegri.

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con de Jong

'Nel calciomercato estivo la Juventus proverà ad acquistare Frankie de Jong. Il centrocampista del Barcellona è fra i preferiti di Allegri'. Queste le dichiarazioni di Marcello Chirico, il giornalista sportivo ha sottolineato che il giocatore piace molto al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

Sarebbe considerato ideale come giocatore da schierare davanti alla difesa, per migliorare la qualità e la verticalizzazione verso le punte. In questa stagione la problematica della Juventus è stata proprio nel gioco, di certo non sarà facile acquistare de Jong non solo perché Manchester United e Bayern Monaco sono interessate ma anche per il prezzo di mercato.

Il Barcellona potrebbe venderlo per almeno 70 milioni di euro. A meno di una modalità di pagamento in diverse stagioni sembra difficile che la Juventus possa investire tale somma per un giocatore dopo l'arrivo nel mercato di gennaio di Dusan Vlahovic pagato circa 75 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Frenkie de Jong è uno dei giocatori seguiti per il centrocampo. Piace anche Jorginho del Chelsea, per il settore avanzato la Juventus starebbe valutando Giacomo Raspadori. Il giocatore del Sassuolo potrebbe lasciare la società emiliana per circa 30 milioni di euro con una modalità di pagamento in diverse stagioni.